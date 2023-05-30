Кітекат з валеріаною — і ваша кішка весела і задоволена: смішні жарти про кошатників

Домашні улюбленці — нескінченне джерело веселих і кумедних історій. І лідерські позиції в цьому списку займають, звичайно ж, — коти. Ці милі шкоди достеменно знають, як підняти настрій господарям своїми витівками.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.

Моя кішка в добродушному настрої перебуває виключно вранці, коли всі збираються йти. Вона навіть згодна потерпіти, поки її гладять, аби ми швидше звалили з ЇЇ будинку.

У кота пристрасть забиратися у всякі шафи і влаштовуватись там спати. Дружина забула закрити свою скриньку з спідньою білизною... В результаті будинок був розбуджений дитячим криком: - Мамо, у тебе в трусах кіт гніздо звив!

Сьогодні почула, як моя сусідка довго вмовляла свого кота злізти з дерева. Остання її фраза, у спілкуванні з котом, була шедевральною: — Ну тоді, блін, зараза ти вперта, не кричи! Вий гніздо і лягай спати!

Ми продавали диван. Приїхали покупці, забрали. За дві години лунає телефонний дзвінок: - У вас є кіт? - Є. - Сірий? Смугастий? — Так… - Він не хоче розлучатися з диваном.

Дружина привчає до чистоти та гігієни. Взяв кота, погладив — помив руки. Виходжу з ванної кімнати, а кіт сидить на підлозі і вилизує лапи. Ок, 1:1.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.