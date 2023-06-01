Сын так часто спрашивал папу: "Мы приехали?", что не доехал до дачи сорок километров: веселые шутки о детях
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Традиционно в начале лета, 1 июня, отмечается День защиты детей. Хотя иногда кажется, особенно родителям, что защищаться нужно как раз от этих маленьких "цветов жизни". Однако каждый родитель все равно скажет, что их ребенок самый лучший и самый хороший (даже если он/она не давали спать всю ночь или изрисовали все обои).
В честь праздника "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про детей, которые подарят вам улыбку в этот день.
4-летний мальчик идёт к отцу и говорит ему:
— Папа, я решил жениться.
— Замечательно! И на ком?
— На бабушке! Она сказала, что любит меня, и я люблю её, и она лучший повар в мире, и она рассказывает самые красивые сказки!
— Очень мило, но у нас небольшая проблема!
— Какая проблема?!
— Ну… она моя мать. Ты не можешь жениться на моей маме!
— Почему нет?! Ты же женился на моей!
Пятилетний Саша приходит в детский сад с новостью: у него родился брат.
Воспитательница интересуется:
— Сашенька, как же вы назвали братика?
— Да разве с ними назовёшь, — отвечает Саша. — Я хотел назвать его Буратино, а родители назвали Серёжей…
Купала племянника в ванной, ему 5 лет. Он захотел попить воды прямо из ванной.
— Нельзя ее пить, она же грязная!
— Почему ты меня моешь в грязной воде?!
5-летний сын спросил нас с женой откуда он взялся. Сказали, что сами его сделали (собственно, не соврали). Разревелся, что мы ему не сделали крылья и дополнительные глаза на затылке.
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. На вопрос воспитательницы "Кто тебе его купил? " с гордостью отвечает: — Наревела!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свадьбе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.