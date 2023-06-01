Сын так часто спрашивал папу: "Мы приехали?", что не доехал до дачи сорок километров: веселые шутки о детях

Вы же помните, что дети — это цветы жизни?

Традиционно в начале лета, 1 июня, отмечается День защиты детей. Хотя иногда кажется, особенно родителям, что защищаться нужно как раз от этих маленьких "цветов жизни". Однако каждый родитель все равно скажет, что их ребенок самый лучший и самый хороший (даже если он/она не давали спать всю ночь или изрисовали все обои).

В честь праздника "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про детей, которые подарят вам улыбку в этот день.

4-летний мальчик идёт к отцу и говорит ему: — Папа, я решил жениться. — Замечательно! И на ком? — На бабушке! Она сказала, что любит меня, и я люблю её, и она лучший повар в мире, и она рассказывает самые красивые сказки! — Очень мило, но у нас небольшая проблема! — Какая проблема?! — Ну… она моя мать. Ты не можешь жениться на моей маме! — Почему нет?! Ты же женился на моей!

Пятилетний Саша приходит в детский сад с новостью: у него родился брат. Воспитательница интересуется: — Сашенька, как же вы назвали братика? — Да разве с ними назовёшь, — отвечает Саша. — Я хотел назвать его Буратино, а родители назвали Серёжей…

Купала племянника в ванной, ему 5 лет. Он захотел попить воды прямо из ванной. — Нельзя ее пить, она же грязная! — Почему ты меня моешь в грязной воде?!

5-летний сын спросил нас с женой откуда он взялся. Сказали, что сами его сделали (собственно, не соврали). Разревелся, что мы ему не сделали крылья и дополнительные глаза на затылке.

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. На вопрос воспитательницы "Кто тебе его купил? " с гордостью отвечает: — Наревела!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свадьбе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.