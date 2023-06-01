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Син так часто питав тата: "Ми приїхали?", що не доїхав до дачі сорок кілометрів: веселі жарти про дітей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Син так часто питав тата: "Ми приїхали?", що не доїхав до дачі сорок кілометрів: веселі жарти про дітей Новина оновлена 01 червня 2023, 10:02

Ви ж пам’ятаєте, що діти – це квіти життя?

Традиційно на початку літа, 1 червня, відзначається День захисту дітей. Хоча іноді здається, особливо батькам, що захищатися треба саме від цих маленьких "квітів життя". Однак кожен батько все одно скаже, що їхня дитина найкраща і найкраща (навіть якщо він/вона не давали спати всю ніч або розмалювали всі шпалери).

На честь свята "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про дітей, які подарують вам усмішку цього дня.

4-річний хлопчик іде до батька і каже йому:

— Тату, я вирішив одружитися.

- Чудово! І на кому?

- На бабусі! Вона сказала, що любить мене, і я люблю її, і вона найкращий кухар у світі, і вона розповідає найкрасивіші казки!

— Дуже мило, але ми маємо невелику проблему!

- Яка проблема?!

- Ну... вона моя мати. Ти не можеш одружитися з моєю мамою!

- Чому ні?! Ти ж одружився з моєю!

Анекдоти про дітей

П’ятирічний Саша приходить до дитячого садка з новиною: у нього народився брат.

Вихователька цікавиться:

— Сашенько, як же ви назвали братика?

- Та хіба з ними назвеш, — відповідає Сашко. — Я хотів назвати його Буратіно, а батьки назвали Сергієм...

Анекдоти про дітей

Купала племінника у ванній кімнаті, йому 5 років. Він захотів попити води прямо із ванної.

- Не можна її пити, вона ж брудна!

— Чому ти мене миєш у брудній воді?

Анекдоти про дітей

5-річний син запитав нас із дружиною, звідки він взявся. Сказали, що самі його зробили (власне, не збрехали). Розплакався, що ми йому не зробили крила і додаткові очі на потилиці.

Анекдоти про дітей

П’ятирічна дівчинка приходить в нову рожеву сукню в дитячий садок. На запитання виховательки “Хто тобі його купив?” з гордістю відповідає: — Наревіла!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про весілля, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти