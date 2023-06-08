Укр

Дружба — это когда дурацкая мысль приходит в обе головы одновременно: веселые шутки про друзей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дружба — это когда дурацкая мысль приходит в обе головы одновременно: веселые шутки про друзей Новость обновлена 08 июня 2023, 09:54

Вспоминайте смешные истории со своими друзьями и веселитесь

В четверг, 8 июня, в мире отмечается очень милый и добрый праздник — День лучших друзей. Каждый из нас не понаслышке знает, кто такой этот лучший друг, и какие приключения он может с собой принести. Предлагаем вам сегодня повспоминать все смешные истории, которые с вами и вашими друзьями случались.

А чтобы усилить ваше веселое настроение, "Телеграф" собрал уморительную подборку анекдотов и шуток про друзей и подруг. Возможно, какая-то из них напомнит вам о ваших друзьях или же вы просто найдете "свою" историю.

— Давай завтра встретимся, выпьем, поболтаем?

— Ты в своём уме? Давай сегодня!

Анекдоты про дружбу

— Гулять идешь?

— Нет.

— Ладно, я куплю тебе пожрать.

— Где встречаемся? Я одеваюсь.

Анекдоты про подруг

У жены есть маленькая и пухленькая подруга Вика, с вечной батарейкой в одном месте. Потому ее погоняло Викачу.

Анекдоты про друзей

Если вам 35 и более лет, то нанимайте грузчиков. Ваши друзья уже слишком стары и не будут срывать спину за пиццу и пиво.

Анекдоты про друга

Нет ничего тяжелее, чем две минуты смотреть на чужом телефоне видео, и изображать неподдельный интерес.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Позитив #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты