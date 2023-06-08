Дружба — це коли безглузда думка приходить в обидві голови одночасно: веселі жарти про друзів

У четвер, 8 червня, у світі відзначається дуже милий і добрий свято — День найкращих друзів. Кожен з нас не з чуток знає, хто такий найкращий друг, і які пригоди він може з собою принести. Пропонуємо вам сьогодні згадувати всі смішні історії, які з вами та вашими друзями траплялися.

А щоб підсилити ваш веселий настрій, "Телеграф" зібрав привабливу добірку анекдотів і жартів про друзів і подруг. Можливо, якась із них нагадає вам про ваших друзів або ж ви просто знайдете "свою" історію.

— Давай завтра зустрінемося, вип’ємо, побалакаємо? - Ти в своєму розумі? Давай сьогодні!

- Гуляти йдеш? - Ні. — Гаразд, я куплю тобі пожерти. - Де зустрічаємось? Я одягаюся.

У дружини є маленька і пухка подруга Віка, з вічною батареєю в одному місці. Тому її поганяло Вікачу.

Якщо вам 35 років і більше, то наймайте вантажників. Ваші друзі вже надто старі і не зриватимуть спину за піцу та пиво.

Немає нічого важчого, ніж дві хвилини дивитися на чужому телефоні відео, і зображати непідробний інтерес.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.