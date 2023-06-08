Дружба — це коли безглузда думка приходить в обидві голови одночасно: веселі жарти про друзів
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У четвер, 8 червня, у світі відзначається дуже милий і добрий свято — День найкращих друзів. Кожен з нас не з чуток знає, хто такий найкращий друг, і які пригоди він може з собою принести. Пропонуємо вам сьогодні згадувати всі смішні історії, які з вами та вашими друзями траплялися.
А щоб підсилити ваш веселий настрій, "Телеграф" зібрав привабливу добірку анекдотів і жартів про друзів і подруг. Можливо, якась із них нагадає вам про ваших друзів або ж ви просто знайдете "свою" історію.
— Давай завтра зустрінемося, вип’ємо, побалакаємо?
- Ти в своєму розумі? Давай сьогодні!
- Гуляти йдеш?
- Ні.
— Гаразд, я куплю тобі пожерти.
- Де зустрічаємось? Я одягаюся.
У дружини є маленька і пухка подруга Віка, з вічною батареєю в одному місці. Тому її поганяло Вікачу.
Якщо вам 35 років і більше, то наймайте вантажників. Ваші друзі вже надто старі і не зриватимуть спину за піцу та пиво.
Немає нічого важчого, ніж дві хвилини дивитися на чужому телефоні відео, і зображати непідробний інтерес.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.