Укр

Как доказать в магазине, что кулёчек ты с собой принес? Прикольные шутки о магазинных приключениях

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gumor.org Новость обновлена 09 июня 2023, 10:13

Смешные шутки и анекдоты для поднятия настроения! Фото: gumor.org

Как вы считаете, насколько утомительна работа продавцов в супермаркете? Каждый день они сталкиваются с огромным количеством людей, приходящих в магазин с намерением купить определенный товар. Разумеется, в конце рабочего дня и те, и другие могут ощущать сильную усталость, поэтому, чтобы отвлечься, все шутят.

Делимся подборкой анекдотов о приключениях в магазинах, где главными героями всегда выступают как продавцы, так и покупатели. Читаем и поднимаем настроение!

Волочусь по всему супермаркету с продуктами в руках и зубах. А все потому, что мне корзина не нужна, ведь мне только хлеба купить…

анекдот о ювелирном магазине

Стою в очереди в магазине. Какой-то мужчина поставил своего малого в очередь с корзиной, а сам побежал еще что-нибудь взять. Когда подошел черед мальчика, он не растерялся и не паниковал, а закричал на весь магазин:

- "Папа! Иди сюда! Пришло время расплаты!"

анекдот о покупателе и водке

Приходит мальчик в магазин:

- Дайте мне бутылку водки!

Продавец:

- Не дам, малой еще!

- Да меня отец послал!

- Ну, послал, так что же теперь – напиваться из-за этого?

анекдот о жене в магазине

Дама заходит в очень дорогой бутик.

Продавец:

- Добрый день, позвольте представить Вам новую коллекцию. Это эксклюзив! А, простите, деньги у Вас есть?..

- Нет…

- Ну и что ты приперлась, шла бы на базар!

- У меня карточка.

- И снова добрый день!

анекдот о продавце

В магазине маленький мальчик:

- А у вас есть тетради в кружочек?

- Нет.

Позади мужчина:

- Парень, не морочь тете голову. Взгляни, какая очередь стоит.

Мальчик отходит, подходит этот мужчина:

- Здравствуйте, дайте мне глобус Украины.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о еде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Магазин #Юмор #Продавцы #Анекдоты