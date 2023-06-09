Как доказать в магазине, что кулёчек ты с собой принес? Прикольные шутки о магазинных приключениях

Как вы считаете, насколько утомительна работа продавцов в супермаркете? Каждый день они сталкиваются с огромным количеством людей, приходящих в магазин с намерением купить определенный товар. Разумеется, в конце рабочего дня и те, и другие могут ощущать сильную усталость, поэтому, чтобы отвлечься, все шутят.

Делимся подборкой анекдотов о приключениях в магазинах, где главными героями всегда выступают как продавцы, так и покупатели. Читаем и поднимаем настроение!

Волочусь по всему супермаркету с продуктами в руках и зубах. А все потому, что мне корзина не нужна, ведь мне только хлеба купить…

Стою в очереди в магазине. Какой-то мужчина поставил своего малого в очередь с корзиной, а сам побежал еще что-нибудь взять. Когда подошел черед мальчика, он не растерялся и не паниковал, а закричал на весь магазин: - "Папа! Иди сюда! Пришло время расплаты!"

Приходит мальчик в магазин: - Дайте мне бутылку водки! Продавец: - Не дам, малой еще! - Да меня отец послал! - Ну, послал, так что же теперь – напиваться из-за этого?

Дама заходит в очень дорогой бутик. Продавец: - Добрый день, позвольте представить Вам новую коллекцию. Это эксклюзив! А, простите, деньги у Вас есть?.. - Нет… - Ну и что ты приперлась, шла бы на базар! - У меня карточка. - И снова добрый день!

В магазине маленький мальчик: - А у вас есть тетради в кружочек? - Нет. Позади мужчина: - Парень, не морочь тете голову. Взгляни, какая очередь стоит. Мальчик отходит, подходит этот мужчина: - Здравствуйте, дайте мне глобус Украины.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о еде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.