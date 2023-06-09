Как доказать в магазине, что кулёчек ты с собой принес? Прикольные шутки о магазинных приключениях
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Как вы считаете, насколько утомительна работа продавцов в супермаркете? Каждый день они сталкиваются с огромным количеством людей, приходящих в магазин с намерением купить определенный товар. Разумеется, в конце рабочего дня и те, и другие могут ощущать сильную усталость, поэтому, чтобы отвлечься, все шутят.
Делимся подборкой анекдотов о приключениях в магазинах, где главными героями всегда выступают как продавцы, так и покупатели. Читаем и поднимаем настроение!
Волочусь по всему супермаркету с продуктами в руках и зубах. А все потому, что мне корзина не нужна, ведь мне только хлеба купить…
Стою в очереди в магазине. Какой-то мужчина поставил своего малого в очередь с корзиной, а сам побежал еще что-нибудь взять. Когда подошел черед мальчика, он не растерялся и не паниковал, а закричал на весь магазин:
- "Папа! Иди сюда! Пришло время расплаты!"
Приходит мальчик в магазин:
- Дайте мне бутылку водки!
Продавец:
- Не дам, малой еще!
- Да меня отец послал!
- Ну, послал, так что же теперь – напиваться из-за этого?
Дама заходит в очень дорогой бутик.
Продавец:
- Добрый день, позвольте представить Вам новую коллекцию. Это эксклюзив! А, простите, деньги у Вас есть?..
- Нет…
- Ну и что ты приперлась, шла бы на базар!
- У меня карточка.
- И снова добрый день!
В магазине маленький мальчик:
- А у вас есть тетради в кружочек?
- Нет.
Позади мужчина:
- Парень, не морочь тете голову. Взгляни, какая очередь стоит.
Мальчик отходит, подходит этот мужчина:
- Здравствуйте, дайте мне глобус Украины.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о еде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.