Рус

Як довести в магазині, що кульочок ти з собою приніс? Прикольні жарти про магазинні пригоди

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
gumor.org Новина оновлена 09 червня 2023, 10:13

Смішні жарти та анекдоти для підняття настрою! Фото: gumor.org

Як ви вважаєте, наскільки стомлюючою є робота продавців у супермаркеті? Щодня вони стикаються з величезною кількістю людей, які приходять у магазин із наміром купити певний товар. Зрозуміло, наприкінці робочого дня і ті, й інші можуть відчувати сильну втому, тому, щоб відволіктись, усі жартують.

Ділимось добіркою анекдотів про пригоди в магазинах, де головними героями завжди виступають як продавці, так і покупці. Читаємо і підіймаємо собі настрій!

Волочуся по всьому супермаркету з продуктами в руках і зубах. А все тому, що мені кошик не потрібен, мені ж тільки хліба купити…

анекдот про ювелірний магазин

Стою в черзі в магазині. Якийсь чоловік поставив свого малого в чергу з кошиком, а сам побіг ще щось взяти. Коли підійшла черга хлопчика, він не розгубився та не панікував, а закричав на весь магазин:

- "Тато! Іди сюди! Прийшов час розплати!"

анекдот про покупця і горілку

Приходить хлопчик в магазин:

- Дайте мені пляшку горілки!

Продавець:

- Не дам, малий ще!

- Та мене батько послав!

- Ну, послав, так що ж тепер — напиватися через це?

анекдот про жінку в магазині

Дама заходить в дуже дорогий бутик.

Продавець:

- Добрий день, дозвольте представити Вам нову колекцію. Це ексклюзив! А, вибачте, гроші у Вас є?..

- Ні…

- Ну і що ти приперлась, йшла б на ринок!

- У мене картка.

- І знову добрий день!

анекдот про продавця

У магазині маленький хлопчик:

- А у вас є зошити в кружечок?

- Немає.

Позаду чоловік:

- Хлопче, не мороч тітці голову. Глянь, яка черга стоїть.

Хлопчик відходить, підходить цей чоловік:

- Доброго дня, дайте мені глобус України.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про їжу, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Магазин #Гумор #Продавці #Анекдоти