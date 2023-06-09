Як довести в магазині, що кульочок ти з собою приніс? Прикольні жарти про магазинні пригоди
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Як ви вважаєте, наскільки стомлюючою є робота продавців у супермаркеті? Щодня вони стикаються з величезною кількістю людей, які приходять у магазин із наміром купити певний товар. Зрозуміло, наприкінці робочого дня і ті, й інші можуть відчувати сильну втому, тому, щоб відволіктись, усі жартують.
Ділимось добіркою анекдотів про пригоди в магазинах, де головними героями завжди виступають як продавці, так і покупці. Читаємо і підіймаємо собі настрій!
Волочуся по всьому супермаркету з продуктами в руках і зубах. А все тому, що мені кошик не потрібен, мені ж тільки хліба купити…
Стою в черзі в магазині. Якийсь чоловік поставив свого малого в чергу з кошиком, а сам побіг ще щось взяти. Коли підійшла черга хлопчика, він не розгубився та не панікував, а закричав на весь магазин:
- "Тато! Іди сюди! Прийшов час розплати!"
Приходить хлопчик в магазин:
- Дайте мені пляшку горілки!
Продавець:
- Не дам, малий ще!
- Та мене батько послав!
- Ну, послав, так що ж тепер — напиватися через це?
Дама заходить в дуже дорогий бутик.
Продавець:
- Добрий день, дозвольте представити Вам нову колекцію. Це ексклюзив! А, вибачте, гроші у Вас є?..
- Ні…
- Ну і що ти приперлась, йшла б на ринок!
- У мене картка.
- І знову добрий день!
У магазині маленький хлопчик:
- А у вас є зошити в кружечок?
- Немає.
Позаду чоловік:
- Хлопче, не мороч тітці голову. Глянь, яка черга стоїть.
Хлопчик відходить, підходить цей чоловік:
- Доброго дня, дайте мені глобус України.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про їжу, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.