Як довести в магазині, що кульочок ти з собою приніс? Прикольні жарти про магазинні пригоди

Як ви вважаєте, наскільки стомлюючою є робота продавців у супермаркеті? Щодня вони стикаються з величезною кількістю людей, які приходять у магазин із наміром купити певний товар. Зрозуміло, наприкінці робочого дня і ті, й інші можуть відчувати сильну втому, тому, щоб відволіктись, усі жартують.

Ділимось добіркою анекдотів про пригоди в магазинах, де головними героями завжди виступають як продавці, так і покупці. Читаємо і підіймаємо собі настрій!

Волочуся по всьому супермаркету з продуктами в руках і зубах. А все тому, що мені кошик не потрібен, мені ж тільки хліба купити…

Стою в черзі в магазині. Якийсь чоловік поставив свого малого в чергу з кошиком, а сам побіг ще щось взяти. Коли підійшла черга хлопчика, він не розгубився та не панікував, а закричав на весь магазин: - "Тато! Іди сюди! Прийшов час розплати!"

Приходить хлопчик в магазин: - Дайте мені пляшку горілки! Продавець: - Не дам, малий ще! - Та мене батько послав! - Ну, послав, так що ж тепер — напиватися через це?

Дама заходить в дуже дорогий бутик. Продавець: - Добрий день, дозвольте представити Вам нову колекцію. Це ексклюзив! А, вибачте, гроші у Вас є?.. - Ні… - Ну і що ти приперлась, йшла б на ринок! - У мене картка. - І знову добрий день!

У магазині маленький хлопчик: - А у вас є зошити в кружечок? - Немає. Позаду чоловік: - Хлопче, не мороч тітці голову. Глянь, яка черга стоїть. Хлопчик відходить, підходить цей чоловік: - Доброго дня, дайте мені глобус України.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про їжу, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.