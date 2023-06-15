После ветра перемен человек чувствует себя лысым одуванчиком: юморные анекдоты про нелетную погоду

Лучшие анекдоты про ветер. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся! Фото: gumor.org

Ежегодно 15 июня в мире отмечается праздник — День ветра. Эта стихия одна из самых сильных сил природы на Земле. Основная цель этого праздника заключается в привлечении общественного внимания к возможностям, которые предлагает ветроэнергетика.

"Телеграф" не стал терять шанс поднять настроение своим читателям, к тому анекдотов о ветре есть в сети немало. Предлагаем подборку шуток, которая точно улыбнет и даже заставит смеяться в этот день.

- То чувство, когда ураган сносит автобусы и деревья, а ты просто идешь. - Просто кто-то слишком много ест…

Дул ветер. Точнее это был даже не ветер, а ураган какой-то. Такой ураганище, что при открывании рта навстречу ему, штаны сзади надувались как парашют.

— Милая, летел к тебе на крыльях любви! — Три дня? — Сносило ветром.

Худеньких девушек в прогнозе погоды интересует обычно не температура воздуха, а скорость ветра.

На улице дует такой сильный ветер! Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о магазинах и продавцах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.