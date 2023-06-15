Укр

После ветра перемен человек чувствует себя лысым одуванчиком: юморные анекдоты про нелетную погоду

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
gumor.org Новость обновлена 15 июня 2023, 09:25

Лучшие анекдоты про ветер. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся! Фото: gumor.org

Ежегодно 15 июня в мире отмечается праздник — День ветра. Эта стихия одна из самых сильных сил природы на Земле. Основная цель этого праздника заключается в привлечении общественного внимания к возможностям, которые предлагает ветроэнергетика.

"Телеграф" не стал терять шанс поднять настроение своим читателям, к тому анекдотов о ветре есть в сети немало. Предлагаем подборку шуток, которая точно улыбнет и даже заставит смеяться в этот день.

- То чувство, когда ураган сносит автобусы и деревья, а ты просто идешь.

- Просто кто-то слишком много ест…

анекдот про трусы, унесенные ветром

Дул ветер. Точнее это был даже не ветер, а ураган какой-то. Такой ураганище, что при открывании рта навстречу ему, штаны сзади надувались как парашют.

анекдот про деньги на ветер

— Милая, летел к тебе на крыльях любви!

— Три дня?

— Сносило ветром.

анекдот про ветер

Худеньких девушек в прогнозе погоды интересует обычно не температура воздуха, а скорость ветра.

анекдот про сильный ветер

На улице дует такой сильный ветер!

Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о магазинах и продавцах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Погода #Шутки #Ветер #Юмор #Анекдоты