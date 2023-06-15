Після вітру змін людина почувається лисою кульбабкою: гуморні анекдоти про нельотну погоду

Найкращі анекдоти про вітер. Читаємо, посміхаємося, а може навіть і сміємося! Фото: gumor.org

Щороку 15 червня у світі відзначається свято – День вітру. Ця стихія одна із найсильніших сил природи на Землі. Основна мета цього свята полягає у приверненні суспільної уваги до можливостей, які пропонує вітроенергетика.

"Телеграф" не став втрачати шанс підняти настрій своїм читачам, до того ж анекдотів про вітер є в мережі чимало. Пропонуємо добірку жартів, які точно посміхнуть і навіть змусять сміятися цього дня.

- Те відчуття, коли ураган зносить автобуси і дерева, а ти просто йдеш. - Просто хтось надто багато їсть…

Дув вітер. Точніше це був навіть не вітер, а якийсь ураган. Такий ураганище, що при відкритті рота назустріч йому, штани ззаду надувались як парашут.

- Мила, летів до тебе на крилах кохання! - Три дні? - Зносило вітром.

Худеньких дівчат у прогнозі погоди цікавить зазвичай не температура повітря, а швидкість вітру.

Надворі дме такий сильний вітер! Сьогодні бачив, як мужик випльовував недопалок п’ять разів поспіль…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про магазини та продавців, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.