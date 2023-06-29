Жизнь налаживается, когда пакетик чая становится действительно одноразовым: шутки о любимом напитке

Смешные анекдоты о напитках активно распространяются по сети. Например, многие люди не могут представить свой день без чая — он всегда ассоциируется с разными повседневными событиями и забавными случаями, которые часто становятся основой коротких и веселых историй. Приятно посмеяться над ними в свободное время, наслаждаясь чашкой своего любимого ароматного и вкусного напитка.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки о чае и чаепитии, и поднимайте себе настроение!

– Как охладить горячий чай? – Надо включить компьютер, зайти в интернет, и бац – чай уже холодный!

- А что дама будет пить? - Можно пару рюмочек водки, бокальчик коньяка, пивка кружку! Ну и чаю, только не крепкого, сердце имею слабенькое!

Купил китайский чай для похудения Летающая ласточка. После первой же кружки рванул на гнездо…

Чай – напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкилограмма конфет и несколько бутербродов!

– Алло, что делаешь? – Пью чай с мелиссой! – Ой, только не надо уточнять! Пей свой чай с кем хочешь!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.