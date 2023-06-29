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Життя налагоджується, коли пакетик чаю стає дійсно одноразовим: жарти про улюблений напій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Соцмережі

Смішні жарти та анекдоти для підняття настрою!

Кумедні анекдоти про напої активно поширюються мережею. Наприклад, багато людей не можуть уявити свій день без чаю — він завжди асоціюється з різними повсякденними подіями та кумедними випадками, які часто стають основою коротких та веселих історій. Приємно посміятися з них у вільний час, насолоджуючись чашкою свого улюбленого ароматного та смачного напою.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про чай та чаювання, і підіймайте собі настрій!

- Як охолодити гарячий чай?

- Треба включити комп'ютер, зайти в інтернет, і бац — чай вже холодний!

анекдот про чай

- А що пані буде пити?

- Можна пару чарочок горілки, бокальчик коньяку, пивка кухоль! Ну і чаю, тільки не міцного, серце маю слабеньке!

жарт про кружку чая

Купив китайський чай для схуднення Літаюча ластівка. Після першої ж кружки рвонув на гніздо…

анекдот про чай з пінкою

Чай — напій, який дає тобі привід з чистою совістю з’їсти перед сном пів кілограма цукерок та кілька бутербродів!

анекдот про чаювання

- Алло, що робиш?

- П'ю чай з мелісою!

- Ой, тільки не треба уточнювати! Пий свій чай з ким хочеш!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Напої #Чай #Жарти #Гумор #Анекдоти