Життя налагоджується, коли пакетик чаю стає дійсно одноразовим: жарти про улюблений напій

Кумедні анекдоти про напої активно поширюються мережею. Наприклад, багато людей не можуть уявити свій день без чаю — він завжди асоціюється з різними повсякденними подіями та кумедними випадками, які часто стають основою коротких та веселих історій. Приємно посміятися з них у вільний час, насолоджуючись чашкою свого улюбленого ароматного та смачного напою.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про чай та чаювання, і підіймайте собі настрій!

- Як охолодити гарячий чай? - Треба включити комп'ютер, зайти в інтернет, і бац — чай вже холодний!

- А що пані буде пити? - Можна пару чарочок горілки, бокальчик коньяку, пивка кухоль! Ну і чаю, тільки не міцного, серце маю слабеньке!

Купив китайський чай для схуднення Літаюча ластівка. Після першої ж кружки рвонув на гніздо…

Чай — напій, який дає тобі привід з чистою совістю з’їсти перед сном пів кілограма цукерок та кілька бутербродів!

- Алло, що робиш? - П'ю чай з мелісою! - Ой, тільки не треба уточнювати! Пий свій чай з ким хочеш!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.