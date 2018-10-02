Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4548430-ulyibnites-utrennie-anekdotyi-2-oktyabrya.html
Улыбнитесь: утренние анекдоты 2 октября
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06:00 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты для хорошего настроения.
Она была настолько сурова, что дозвонилась ему на выключенный телефон.
Вчера корабль Гринписа подобрал в открытом море человека. Гринписовцы убедились, что с ним всё в порядке, и отпустили обратно.
Дети во дворе спорили чей папа сильнее.
Даже не подозревая, что это один и тот же человек.
Предсказательницу сбил непредсказуемый водитель.
Только позитив и отличное настроение: утренние анекдоты 1 октября
Мир конечно сошел с ума от технологий... но было бы неплохо если бы после уборки в квартире можно было бы нажать на "Сохранить"
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