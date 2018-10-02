День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Улыбнитесь: утренние анекдоты 2 октября

Смотрите фото (5)
06:00 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для хорошего настроения.

Она была настолько сурова, что дозвонилась ему на выключенный телефон.

 

Вчера корабль Гринписа подобрал в открытом море человека. Гринписовцы убедились, что с ним всё в порядке, и отпустили обратно.

 

Дети во дворе спорили чей папа сильнее.

Даже не подозревая, что это один и тот же человек.

 

Предсказательницу сбил непредсказуемый водитель.

Только позитив и отличное настроение: утренние анекдоты 1 октября 

 

Мир конечно сошел с ума от технологий... но было бы неплохо если бы после уборки в квартире можно было бы нажать на "Сохранить"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

1 октября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Улыбнитесь: утренние анекдоты 29 сентября Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 28 сентября Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 28 сентября

Последние новости

Президент подписал указ о годовых нацпрограммах под эгидой Комиссии Украина-НАТО Актриса Руни Мара стала лицом нового аромата от Givenchy (Видео) Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
03 Стартовал Парижский автосалон 2018
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:13 Кадровые проблемы Спортинга перед матчем против Ворсклы в Лиге Европы
16:11 Мелания Трамп очаровала новым образом
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь