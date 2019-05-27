Скачать
Понедельник, 27.05.2019
В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе
В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе
Канцлера Австрии могут отправить в отставку
Канцлера Австрии могут отправить в отставку
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Давайте посмеемся: утренняя подборка самых свежих анекдотов на 27 мая

Смотрите фото (5)
Давайте посмеемся: утренняя подборка самых свежих анекдотов на 27 мая
05:55 Сегодня Телеграф

Доброе утро! Предлагаем вам свежие анекдоты, которые поднимут настроение с самого утра.

  • 1

    На работе говорят: "Оставляй нервы дома".

    Дома говорят: "Оставляй нервы на работе".

    Так куда же все-таки девать нервы, блин?!.

  • 2

    Наверное, когда-нибудь Gооglе настолько усовершенствуется, что можно будет ввести запрос: "Где мой мобильник?" - и тут же получить ответ: "Под диваном!"

  • 3

    - Слушай, почему у тебя мат через слово?

    - Чаще не получается.

    Теперь о вечном: вечно я без денег...

  • 4

     

    Люся поменяла все номера телефонов... Продала квартиру... Сменила адрес... Сделала все, чтобы он не смог больше ее найти. А он и не собирался ее искать!

Тяжелое утро после бурной ночи: похмелье в снимках

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Позитив, Веселье, Анекдоты, Анекдоты на 27 мая, 27 мая, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 27 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
05 Кличко заявил о вандализме на недавно открытом мосту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены
Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены
Трамп встретился с императором Японии
Трамп встретился с императором Японии
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Американские студенты смогли запустить ракету в космос
Американские студенты смогли запустить ракету в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь