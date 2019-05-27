Давайте посмеемся: утренняя подборка самых свежих анекдотов на 27 мая

1 На работе говорят: "Оставляй нервы дома". Дома говорят: "Оставляй нервы на работе". Так куда же все-таки девать нервы, блин?!.

2 Наверное, когда-нибудь Gооglе настолько усовершенствуется, что можно будет ввести запрос: "Где мой мобильник?" - и тут же получить ответ: "Под диваном!"

3 - Слушай, почему у тебя мат через слово? - Чаще не получается. Теперь о вечном: вечно я без денег...