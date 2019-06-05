Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 5 июня

Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где.
Женщина, тридцать лет проработавшая на почте, языком поклеила обои.
Детство - это когда спать днем обязанность, а не роскошь.
Одесса:
- Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне...
- Я не понял, Сара, и что ты предлагаешь?!
Бабуля приходит в налоговую сдавать налоговый расчет. Работница налоговой приняла бумажку, проверила и говорит, что подписи не хватает. Бабуля:
- А как подписываться-то?
Работник налоговой:
- Ну как обычно.
Бабуля старательно выводит:
"Люблю, целую, баба Валя".