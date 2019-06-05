Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 5 июня

1 Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где.

2 Женщина, тридцать лет проработавшая на почте, языком поклеила обои.

3 Детство - это когда спать днем обязанность, а не роскошь. Одесса: - Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне... - Я не понял, Сара, и что ты предлагаешь?!