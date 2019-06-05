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Среда, 05.06.2019
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Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 5 июня

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Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 5 июня
06:25 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где.

  • 2

    Женщина, тридцать лет проработавшая на почте, языком поклеила обои.

  • 3

     Детство - это когда спать днем обязанность, а не роскошь.

    Одесса:

    - Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне...

    - Я не понял, Сара, и что ты предлагаешь?!

  • 4

    Бабуля приходит в налоговую сдавать налоговый расчет. Работница налоговой приняла бумажку, проверила и говорит, что подписи не хватает. Бабуля: 

    - А как подписываться-то? 

    Работник налоговой: 

    - Ну как обычно. 

    Бабуля старательно выводит: 

    "Люблю, целую, баба Валя".

Позитивное начало дня: утренние анекдоты 4 июня

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