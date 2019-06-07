Скачать
Пятница, 07.06.2019
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
Зеленский пообещал мощный ответ ВСУ на обстрелы из ОРДЛО
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
США анализируют украинский ОПК на фоне российской угрозы
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Нидерланды - Англия. Видео голов и обзор полуфинала Лиги наций
Эксперты оценили изменения климата Сибири
Эксперты оценили изменения климата Сибири

Посмейся во время перерыва на работе: забавные анекдоты на день 7 июня

Смотрите фото (5)
Посмейся во время перерыва на работе: забавные анекдоты на день 7 июня
11:57 Сегодня Телеграф

Новые уморительные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    В нас напрочь пропал дух авантюризма! Мы перестали покупать батон и отгрызать от него горбушку, пока идем до дома.

  • 2

    - По служебной лестнице лучшего всего подниматься налегке.

    - Без семьи и детей?

    - Без стыда и совести...

  • 3

    Учитель:

    - Миша, а почему рыбы не говорят?

    - Марь Ивановна, а вы попробуйте сунуть голову в аквариум и задать мне этот же вопрос. 

    Закономерность: чем уже проход в общественном транспорте, тем толще кондукторша.

  • 4

    Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому я сегодня весь день не ошибаюсь.

Заряд позитива: смешные анекдоты на день 6 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Позитив, Радость, Веселье, Приколы, Умора, Смешные анекдоты, Анекдоты на день, 7 июня, Хохот, Анекдоты на день 7 июня, Анекдоты на 7 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 У Зеленского пояснили конституционность указа о роспуске Рады
05 Кличко показал, как строится метро на Виноградарь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
Непогода ночью обесточила 68 населенных пунктов
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
На Донбасс доставлена гумпомощь правительства Швейцарии
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Таисия Повалий напугала фанатов внешним видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь