Посмейся во время перерыва на работе: забавные анекдоты на день 7 июня

В нас напрочь пропал дух авантюризма! Мы перестали покупать батон и отгрызать от него горбушку, пока идем до дома.
- По служебной лестнице лучшего всего подниматься налегке.
- Без семьи и детей?
- Без стыда и совести...
Учитель:
- Миша, а почему рыбы не говорят?
- Марь Ивановна, а вы попробуйте сунуть голову в аквариум и задать мне этот же вопрос.
Закономерность: чем уже проход в общественном транспорте, тем толще кондукторша.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому я сегодня весь день не ошибаюсь.