Посмейся во время перерыва на работе: забавные анекдоты на день 7 июня

В нас напрочь пропал дух авантюризма! Мы перестали покупать батон и отгрызать от него горбушку, пока идем до дома.

- Без стыда и совести...

- Без семьи и детей?

- По служебной лестнице лучшего всего подниматься налегке.

3

Учитель:

- Миша, а почему рыбы не говорят?

- Марь Ивановна, а вы попробуйте сунуть голову в аквариум и задать мне этот же вопрос.

Закономерность: чем уже проход в общественном транспорте, тем толще кондукторша.