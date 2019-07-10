Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 10 июля

- Вы, Семен Маркович, не переживайте: они люди взрослые, они сами проголосуют.
- Ага, они проголосуют, потом полночи за них переголосовывай!..
Если вы хотите, чтобы люди относились к вам по-доброму - постоянно, ежеминутно, ежесекундно улыбайтесь!
Люди поймут, что вы дебил, и не посмеют сделать вам зла!
Семь лет назад наивно думала, что муж предложил руку и сердце, а оказалось - плиту и швабру.
Сегодня водитель маршрутки, сволочь, дал мне сдачу с пятисот гривен...
- Милый, прости, что мы так часто ссоримся на пустом месте из-за того, что ты дебил...