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Среда, 10.07.2019
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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 10 июля

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Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 10 июля
17:01 Сегодня Телеграф

Забавные вечерние анекдоты после тяжелого дня.

  • 1

    - Вы, Семен Маркович, не переживайте: они люди взрослые, они сами проголосуют.

    - Ага, они проголосуют, потом полночи за них переголосовывай!.. 

  • 2

    Если вы хотите, чтобы люди относились к вам по-доброму - постоянно, ежеминутно, ежесекундно улыбайтесь! 

    Люди поймут, что вы дебил, и не посмеют сделать вам зла!

  • 3

     Семь лет назад наивно думала, что муж предложил руку и сердце, а оказалось - плиту и швабру.

     

    Сегодня водитель маршрутки, сволочь, дал мне сдачу с пятисот гривен...

  • 4

    - Милый, прости, что мы так часто ссоримся на пустом месте из-за того, что ты дебил...

Пускай смех не прекращается: уморительные анекдоты 10 июля

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