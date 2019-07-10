Удели минутку для шутки: вечерние анекдоты 10 июля

1 - Вы, Семен Маркович, не переживайте: они люди взрослые, они сами проголосуют. - Ага, они проголосуют, потом полночи за них переголосовывай!..

2 Если вы хотите, чтобы люди относились к вам по-доброму - постоянно, ежеминутно, ежесекундно улыбайтесь! Люди поймут, что вы дебил, и не посмеют сделать вам зла!

3 Семь лет назад наивно думала, что муж предложил руку и сердце, а оказалось - плиту и швабру. Сегодня водитель маршрутки, сволочь, дал мне сдачу с пятисот гривен...