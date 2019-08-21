Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 21 августа

- Мам, забери меня, пожалуйста, я в гостях.
- Куда подъехать?
- В отделение полиции.
Сегодня нашел кошелек. Как добрый христианин, подумал: "Что бы сделал Иисус?" Короче, превратил его в вино.
Сейчас 20 минут объяснял своему 9-летнему племяннику, кто такие на самом деле Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо. А этот малолетний идиот втирал мне о каких-то там художниках.
- Саша, ты накажешь меня сегодня ночью?
- Брось, Юль, ты ни в чем не виновата...
У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, уютная квартира, красивый город и шикарно подобранные антидепрессанты…