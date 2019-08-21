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Среда, 21.08.2019
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Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 21 августа

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Позитивное завершение дня: вечерние анекдоты 21 августа
17:16 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

  • 1

    - Мам, забери меня, пожалуйста, я в гостях.

    - Куда подъехать?

    - В отделение полиции.

  • 2

    Сегодня нашел кошелек. Как добрый христианин, подумал: "Что бы сделал Иисус?" Короче, превратил его в вино.

  • 3

    Сейчас 20 минут объяснял своему 9-летнему племяннику, кто такие на самом деле Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо. А этот малолетний идиот втирал мне о каких-то там художниках.

    - Саша, ты накажешь меня сегодня ночью?

    - Брось, Юль, ты ни в чем не виновата...

  • 4

    У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, уютная квартира, красивый город и шикарно подобранные антидепрессанты…

Заряди свой день смехом: смешные анекдоты на 21 августа

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