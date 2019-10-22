Ваше настроение однозначно улучшится: вечерние анекдоты 22 октября

1 Знаете, что самое сложное в сексе? Утром намекнуть девушке, что ей пора уходить. Я так плохо намекаю, что уже два года женат...

2 Сделать женщину счастливой очень легко... Только дорого.

3 Мужик приходит с рaботы поздно, нa столе зaпискa: "Пельмени в морозилке, суп нa плите. Геннaдия в шкaфу не буди, ему в ночь" Подруга подруге: - Была у врача, оказалось, что я беременная. - Придумала ребенку имя? - Я еще отчество обдумываю.