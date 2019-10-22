Знаете, что самое сложное в сексе?
Утром намекнуть девушке, что ей пора уходить.
Я так плохо намекаю, что уже два года женат...
Сделать женщину счастливой очень легко... Только дорого.
Мужик приходит с рaботы поздно, нa столе зaпискa:
"Пельмени в морозилке, суп нa плите.
Геннaдия в шкaфу не буди, ему в ночь"
Подруга подруге:
- Была у врача, оказалось, что я беременная.
- Придумала ребенку имя?
- Я еще отчество обдумываю.
Прочел в газете, что полиция ищет злоумышленника-расиста.
Я позвонил им - но оказалось, что это была не вакансия...