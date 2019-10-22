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Вторник, 22.10.2019
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Ваше настроение однозначно улучшится: вечерние анекдоты 22 октября

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Ваше настроение однозначно улучшится: вечерние анекдоты 22 октября
17:04 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых Вы будете улыбаться весь вечер.

  • 1

    Знаете, что самое сложное в сексе?

    Утром намекнуть девушке, что ей пора уходить.

    Я так плохо намекаю, что уже два года женат...

  • 2

    Сделать женщину счастливой очень легко... Только дорого.

  • 3

    Мужик приходит с рaботы поздно, нa столе зaпискa:

    "Пельмени в морозилке, суп нa плите.

    Геннaдия в шкaфу не буди, ему в ночь"

     

    Подруга подруге:

    - Была у врача, оказалось, что я беременная.

    - Придумала ребенку имя?

    - Я еще отчество обдумываю.

  • 4

    Прочел в газете, что полиция ищет злоумышленника-расиста.

    Я позвонил им - но оказалось, что это была не вакансия...

Не упадите со смеху: смешные анекдоты 22 октября

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