Даже не вздумайте заскучать: вечерние анекдоты 25 октября

- Нет, вы будете меня ругать.

- Это ты евреям и мусульманам расскажи.

- Природа всегда выбирает оптимальный вариант, поэтому в человеческом теле нет лишних деталей или частей.

3

Рентген показал, что Лена в буквальном смысле поняла фразу "Принимайте по две чайные ложки в день".

- А вот ты лично что-нибудь делаешь, чтобы в мире стало меньше голода и войн?

- А как же! Не воюю и не голодаю.