Даже не вздумайте заскучать: вечерние анекдоты 25 октября

- Откройте дверь, это полиция!
- Нет, вы будете меня ругать.
- Природа всегда выбирает оптимальный вариант, поэтому в человеческом теле нет лишних деталей или частей.
- Это ты евреям и мусульманам расскажи.
Рентген показал, что Лена в буквальном смысле поняла фразу "Принимайте по две чайные ложки в день".
- А вот ты лично что-нибудь делаешь, чтобы в мире стало меньше голода и войн?
- А как же! Не воюю и не голодаю.
К старости время летит так быстро, что кажется, что только и делаешь, что наряжаешь новогоднюю елку, разбираешь новогоднюю елку.