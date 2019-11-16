Субботний вечер на позитиве: вечерние анекдоты на 16 ноября

— А там игрушки мои не остались?

— Мам, а я была в животике?

3

- Ну, и кто так заправляет постель? Смотри, как надо: сначала простыня, потом подушка, потом я, потом одеяло, ещё одеяло и сверху кот!

Впечатление, которое производит на мужчину обнаженная женщина в чулках, коренным образом отличается от впечатления, произведенного на женщину обнаженным мужчиной в носках!