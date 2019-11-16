Субботний вечер на позитиве: вечерние анекдоты на 16 ноября

- Почему?
- Потому!
- А конкретней можно?
- Потому что!
— Мам, а я была в животике?
— Была.
— А там игрушки мои не остались?
- Ну, и кто так заправляет постель? Смотри, как надо: сначала простыня, потом подушка, потом я, потом одеяло, ещё одеяло и сверху кот!
Впечатление, которое производит на мужчину обнаженная женщина в чулках, коренным образом отличается от впечатления, произведенного на женщину обнаженным мужчиной в носках!
— Как правильно: "гомоceкcуал" или "гомоceкcуалист"?
— Правильно: "гетероceкcуал".