Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 18 ноября

1 – Политика нашей компании такова, что мы не возвращаем деньги. – Но вы же даже мне товар не выдали! – Извините, такова политика.

2 - Да не такая уж я и пьяная вчера была... - Люся, ты не могла попасть телом в кровать.

3 Если кому-то не сладко, значит он не там лижет... Вот знаете, бывает у вас такое, проснетесь, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня не бывает.