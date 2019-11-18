Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 18 ноября

– Политика нашей компании такова, что мы не возвращаем деньги.
– Но вы же даже мне товар не выдали!
– Извините, такова политика.
- Да не такая уж я и пьяная вчера была...
- Люся, ты не могла попасть телом в кровать.
Если кому-то не сладко, значит он не там лижет...
Вот знаете, бывает у вас такое, проснетесь, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня не бывает.
Женщина стремится вступить в брак, пока ещё кому-то нравится, а мужчина - когда уже не нравится никому.