Прежде всего - позитив: анекдоты на день 11 апреля

Можно ли скрестить медведя и корову?
— Не только можно, но и нужно, чтобы зимой оно сосало лапу, а летом давало молоко.
Масок нет, но вы держитесь…
Жена сидит за кружкой чая и есть конфеты "Коровка", смотрит на упаковку и такая:
- Вот я бы не хотела стать коровой...
И, закидывая конфету полностью в рот, добавляет:
- Но похоже стану...
— Дорогой, может, сходим посидим куда-нибудь?
— Давай на диван?
— Отличный выбор!
Разнообразие летних защитных масок представят ведущие дома моды. Готовятся и зимние, утепленные модели защитных масок.