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Прежде всего - позитив: анекдоты на день 11 апреля

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Прежде всего - позитив: анекдоты на день 11 апреля
10:52 Сегодня Телеграф

Самые позитивные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

  • 1

    Можно ли скрестить медведя и корову?

    — Не только можно, но и нужно, чтобы зимой оно сосало лапу, а летом давало молоко.

  • 2

    Масок нет, но вы держитесь…

  • 3

    Жена сидит за кружкой чая и есть конфеты "Коровка", смотрит на упаковку и такая:

    - Вот я бы не хотела стать коровой...

    И, закидывая конфету полностью в рот, добавляет:

    - Но похоже стану...

    — Дорогой, может, сходим посидим куда-нибудь?

    — Давай на диван?

    — Отличный выбор!

  • 4

    Разнообразие летних защитных масок представят ведущие дома моды. Готовятся и зимние, утепленные модели защитных масок.

Заряди свой день смехом: смешные утренние анекдоты на 11 апреля

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