Прежде всего - позитив: анекдоты на день 11 апреля

— Не только можно, но и нужно, чтобы зимой оно сосало лапу, а летом давало молоко.

Можно ли скрестить медведя и корову?

Масок нет, но вы держитесь…

3

Жена сидит за кружкой чая и есть конфеты "Коровка", смотрит на упаковку и такая:

- Вот я бы не хотела стать коровой...

И, закидывая конфету полностью в рот, добавляет:

- Но похоже стану...

— Дорогой, может, сходим посидим куда-нибудь?

— Давай на диван?

— Отличный выбор!