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Армия Беларуси получила китайские бронеавтомобили "Дракон" (Видео)
23:12 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
Фото: скриншот
Белорусская армия пополнилась новенькими бронеавтомобилями Dajiang («Дракон»), которые на днях прибыли из Китая.
Вооруженные силы Республики Беларусь пополняются китайской бронетехникой. Очередная партия бронеавтомобилей Dajiang («Дракон»), модели CS/VN3 прибыла грузовым бортом Boeing 747 Cargo несколько дней назад.
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Напомним, что первая партия этих машин прибыла в Беларусь еще 21 июня 2017 года, сообщает defence-blog.com.
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Бронеавтомобиль CS/VN3 колесной формулы 4х4 имеет боевую массу 8,7 т и оснащается 245-сильным турбодизельным двигателем, который разгоняет машину до 120 км/ч. Броня – БР4.
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«Дракон» помимо водителя и командира перевозит 8 человек десанта.
Telegraf.com.ua
Да ,реально дракон. Сарай на колёсах. Батька ими демократов давить будет,главное тяжёлые а что беспантовые так то фигня.