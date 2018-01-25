Армия Беларуси получила китайские бронеавтомобили "Дракон" (Видео)

Вооруженные силы Республики Беларусь пополняются китайской бронетехникой. Очередная партия бронеавтомобилей Dajiang («Дракон»), модели CS/VN3 прибыла грузовым бортом Boeing 747 Cargo несколько дней назад.

Напомним, что первая партия этих машин прибыла в Беларусь еще 21 июня 2017 года, сообщает defence-blog.com.

Бронеавтомобиль CS/VN3 колесной формулы 4х4 имеет боевую массу 8,7 т и оснащается 245-сильным турбодизельным двигателем, который разгоняет машину до 120 км/ч. Броня – БР4.

«Дракон» помимо водителя и командира перевозит 8 человек десанта.