Как выглядит самая мощная пожарная машина в мире (Видео)

Пожарная машина Rosenbauer N80 оснащена 8-ступенчатой коробкой передач и мощным двигателем Volvo D15 мощностью 750 лошадиных сил с системой выпуска евро 6.

Это позволяет машине с общей массой 39 тонн в буквальном смысле ускорить до 80 км / ч за 28 секунд.

Низкий центр тяжести дает автомобилю отличную динамику вождения в любой ситуации - будь то на асфальтированных дорогах или внедорожниках.

Инновационные компоненты, такие как телескопический шланг и компьютеризированная система управления насосом, позволяют использовать огнетушащие средства целенаправленно и дозировочный, увеличивая или уменьшая скорость их выпуска и тем самым позволяя пожарным проводить более спасательные операции непосредственно с земли.

В то же время насос Rosenbauer N80, оснащенный пятерыми «пантерами», может производить огромную мощность до 8896 литров в минуту, а сам автомобиль способен «заряжать» 11 400 литров воды, 1500 литров пены и 435 кг сухого химиката.