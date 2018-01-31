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Как выглядит самая мощная пожарная машина в мире (Видео)
00:10 Сегодня Телеграф
Ucrazy
Фото: скриншот

Авто может производить мощность до 8896 литров в минуту, «заряжать» 11 400 литров воды, 1500 литров пены и 435 кг сухого химиката.

Пожарная машина Rosenbauer N80 оснащена 8-ступенчатой коробкой передач и мощным двигателем Volvo D15 мощностью 750 лошадиных сил с системой выпуска евро 6.

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Это позволяет машине с общей массой 39 тонн в буквальном смысле ускорить до 80 км / ч за 28 секунд.

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Инновационные компоненты, такие как телескопический шланг и компьютеризированная система управления насосом, позволяют использовать огнетушащие средства целенаправленно и дозировочный, увеличивая или уменьшая скорость их выпуска и тем самым позволяя пожарным проводить более спасательные операции непосредственно с земли.

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В то же время насос Rosenbauer N80, оснащенный пятерыми «пантерами», может производить огромную мощность до 8896 литров в минуту, а сам автомобиль способен «заряжать» 11 400 литров воды, 1500 литров пены и 435 кг сухого химиката.

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Все по теме:

Rosenbauer N80, Volvo D15, Автомобили, Автоновости, Дрифт, Новости авто, Пожарная машина.
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