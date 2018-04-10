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Уникальная боевая машина из зоны АТО передана в музей (Видео)

"Крокодил"
02:18 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

В Киеве не так давно появился интересный бронеавтомобиль, который является волонтерским автомобилем, прибывшим в зону боевых действий под Славянском в мае 2014.

Этот пикап с двухрядной кабиной от китайского производителя – Dadi Shuttle. Оснащенный броней, это первый волонтерский автомобиль, который прибыл в зону боевых действий под Славянск в мае 2014 года вместе с его владельцем Михаилом Карпой из Винницкой области.

Они вместе служили в составе 1-го батальона оперативного назначения резервистов Национальной гвардии Украины, которому присвоено имя Героя Украины генерал-майора Сергей Кульчицкого.

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За необычный вид автомобиль получил позывной "Крокодил". Вместе с бойцами прошел две полные ротации и нелегкий путь в самых горячих точках Востока Украины – Славянске, Краматорске, Красном Лимане, куда поставлял боеприпасы окруженным кировоградским спецназовцам, помогая их деблокированию. Сепаратисты даже назначили денежную награду тому, кто уничтожит "Крокодила".

Как раненный боец после госпиталя, автомобиль, прошедший ремонт, снова возвращался в строй. Однако "сердце" стального бойца, двигатель, не выдержало. От перегрузок он вышел из строя. Уникальный бронеавтомобиль был передан в Музей при содействии Фонда Дианы Макаровой.

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Dadi Shuttle, АТО, Бронемашина, БТР, Крокодил.
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