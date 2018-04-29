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В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)

ГАЗ-61-73
00:34 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

В Киеве на Техническом фестивале можно увидеть уникальный штабной автомобиль Второй мировой.

Это ГАЗ-61-73 – «эмка» с колесной формулой 4х4. Машина стала первым в мире полноприводным легковым автомобилем с закрытым кузовом типа седан.

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Автомобиль ГАЗ-61-73 начали выпускать в июле 1941-го и до конца года выпустили около 100 ед. Затем машину изготавливали малыми партиями. Всего до конца войны произведено 194 ед. «Эмка» 4х4 использовалась прежде всего для перевозки высшего командного состава.

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Машина отличается увеличенным на 150 мм дорожным просветом и наличием переднего ведущего моста. В качестве силового агрегате используется 6-цилиндровый двигатель ГАЗ-11 мощностью 76 л.с.

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Запорожский автомотоклуб «Фаэтон» также демонстрировал довольно редкий бронетранспортер – БТР-152В образца 1954 года. Внешние его отличия – вынесенные наружу трубки системы централизованной подкачки шин.

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БТР-152В на фестивале в Киеве можно увидеть в сцепке с буксирно-моторным катером БМК-130М. Последний оснащается двухтактным судовым дизелем ЯАЗ-204В мощностью 100 л.с. Данный катер в ходит в состав тяжелого мостового парка ТМП. Скорость толкания 60-тонного парома – до 8,5 км/ч.

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Авто Второй мировой, Автомобиль, ГАЗ-61-73, Новости авто, Раритетные авто.
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