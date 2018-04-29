В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)

Это ГАЗ-61-73 – «эмка» с колесной формулой 4х4. Машина стала первым в мире полноприводным легковым автомобилем с закрытым кузовом типа седан.

Автомобиль ГАЗ-61-73 начали выпускать в июле 1941-го и до конца года выпустили около 100 ед. Затем машину изготавливали малыми партиями. Всего до конца войны произведено 194 ед. «Эмка» 4х4 использовалась прежде всего для перевозки высшего командного состава.

Машина отличается увеличенным на 150 мм дорожным просветом и наличием переднего ведущего моста. В качестве силового агрегате используется 6-цилиндровый двигатель ГАЗ-11 мощностью 76 л.с.

Запорожский автомотоклуб «Фаэтон» также демонстрировал довольно редкий бронетранспортер – БТР-152В образца 1954 года. Внешние его отличия – вынесенные наружу трубки системы централизованной подкачки шин.

БТР-152В на фестивале в Киеве можно увидеть в сцепке с буксирно-моторным катером БМК-130М. Последний оснащается двухтактным судовым дизелем ЯАЗ-204В мощностью 100 л.с. Данный катер в ходит в состав тяжелого мостового парка ТМП. Скорость толкания 60-тонного парома – до 8,5 км/ч.