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Компания Bosch разработала новую систему безопасности для мотоциклов

Разработана технология автономного вождения для мотоциклов
09:06 Сегодня Телеграф
autogeek.com.ua
Фото: из открытых источников

Риск гибели мотоциклистов в результате аварии в 20 раз больше, чем для водителей авто.

В Украине по статистике в 24% случаев виновниками ДТП являются мотоциклисты. Компания Bosch поставила себе цель свести эту статистику к нулю. Для этого компания разработала новую систему безопасности для мотоциклов, в состав которой входит адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения об опасности фронтального столкновения и выявления слепой зоны.

Эта система построена на тех же технологиях, которые применяются в автоматическом управлении автомобилем. Производители мотоциклов KTM и Ducati начнут оснащать серийные модели новыми системами поддержки водителей с 2020 года. Для Bosch это следующий шаг к безаварийному вождению с сохранением удовольствия от управления мотоциклом и, главное, сохранением жизни мотоциклиста.

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Выше уровень безопасности – выше комфорт управления

По результатам исследований, ДТП с участием мотоциклов имеют две главные причины: потеря контроля водителем и столкновение с другими транспортными средствами. В будущем благодаря технологиям Bosch эти опасные ситуации даже не будут считаться первопричинами аварий.

Еще одной причиной оснащения автомобилей более интеллектуальной технологией безопасности являются девять из десяти аварий из-за человеческого фактора. Как ведущий мировой поставщик технологий безопасности управления мотоциклами, Bosch уже сделал двухколесные транспортные средства значительно безопаснее с такими системами, как антиблокировочная система тормозов ABS и система курсовой устойчивости мотоцикла MSC.

Теперь компания делает следующий шаг вперед: результаты исследований Bosch и оценок ДТП, радарные системы помощи могли бы предотвратить каждую седьмую аварию с участием мотоцикла. Эти электронные помощники всегда бдительны и в чрезвычайных ситуациях реагируют быстрее, чем способен человек.

Технология, созданная на основе этих систем – это комбинация радарного датчика, тормозной системы, управления двигателем и интерфейса "человек-машина" (Human Machine Interface). С оснащением мотоцикла радаром в качестве органа чувств появляется новый помощник мотоциклиста, который предоставляет точное изображение окружения транспортного средства, чем обеспечивает работу систем безопасности.

В результате, такие системы помощи водителю не только повышают безопасность, но и доставляют больше удовольствия и удобства при вождении.

"Мотоцикл будущего должен быть способным видеть и чувствовать", — говорит Джефф Лирш, глава подразделения двухколесного транспорта Two-Wheeler & Powersports Bosch.

Возможности технологий Bosch для мотоциклов:

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Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Управление в условиях интенсивного дорожного движения и соблюдения правильного расстояния до транспортного средства впереди требуют значительной концентрации и усилий в течение длительных периодов. ACC регулирует скорость транспортного средства относительно потока движения и поддерживает необходимое безопасное расстояние.

Таким образом можно успешно предотвратить столкновение из-за несоблюдения достаточного дистанции до автомобиля впереди. ACC не только предлагает водителю больше удобств, но ещё позволяет лучше сосредоточиться на дороге, особенно в случае интенсивного плотного движения.

Система предупреждения столкновения

В дорожном движении потеря концентрации даже на мгновение может иметь серьезные последствия. Для снижения риска и последствий, компания Bosch разработала для мотоциклов систему предупреждения о возможном столкновении сзади.

Система активируется в самом начале движения транспортного средства, и оказывает поддержку водителю во всех диапазонах скорости. Если система обнаруживает, что другое транспортное средство находится на опасно близком расстоянии, а водитель не реагирует на ситуацию, она предупреждает мотоциклиста с помощью звукового или светового сигнала.

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Выявление слепых зон

Эта система ведет наблюдение во всех направлениях, чтобы помочь мотоциклисту безопасно менять полосы движения. Радарный датчик служит электронным глазом системы распознавания слепых зон, регистрируя объекты в труднодоступных местах. Каждый раз, когда в слепой зоне мотоциклиста появляется транспортное средство, система предупреждает его с помощью светового сигнала, например, в зеркале заднего вида.

Для Bosch, системы помощи управления мотоциклом — еще одна ступенька на пути к воплощению свободного передвижения без вредных выбросов, аварийных ситуаций и лишнего напряжения.

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Автомобили, Компания Bosch, Мотоциклисты, Системы безопасности.
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