Компания Bosch разработала новую систему безопасности для мотоциклов

В Украине по статистике в 24% случаев виновниками ДТП являются мотоциклисты. Компания Bosch поставила себе цель свести эту статистику к нулю. Для этого компания разработала новую систему безопасности для мотоциклов, в состав которой входит адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения об опасности фронтального столкновения и выявления слепой зоны.

Эта система построена на тех же технологиях, которые применяются в автоматическом управлении автомобилем. Производители мотоциклов KTM и Ducati начнут оснащать серийные модели новыми системами поддержки водителей с 2020 года. Для Bosch это следующий шаг к безаварийному вождению с сохранением удовольствия от управления мотоциклом и, главное, сохранением жизни мотоциклиста.

Выше уровень безопасности – выше комфорт управления

По результатам исследований, ДТП с участием мотоциклов имеют две главные причины: потеря контроля водителем и столкновение с другими транспортными средствами. В будущем благодаря технологиям Bosch эти опасные ситуации даже не будут считаться первопричинами аварий.

Еще одной причиной оснащения автомобилей более интеллектуальной технологией безопасности являются девять из десяти аварий из-за человеческого фактора. Как ведущий мировой поставщик технологий безопасности управления мотоциклами, Bosch уже сделал двухколесные транспортные средства значительно безопаснее с такими системами, как антиблокировочная система тормозов ABS и система курсовой устойчивости мотоцикла MSC.

Теперь компания делает следующий шаг вперед: результаты исследований Bosch и оценок ДТП, радарные системы помощи могли бы предотвратить каждую седьмую аварию с участием мотоцикла. Эти электронные помощники всегда бдительны и в чрезвычайных ситуациях реагируют быстрее, чем способен человек.

Технология, созданная на основе этих систем – это комбинация радарного датчика, тормозной системы, управления двигателем и интерфейса "человек-машина" (Human Machine Interface). С оснащением мотоцикла радаром в качестве органа чувств появляется новый помощник мотоциклиста, который предоставляет точное изображение окружения транспортного средства, чем обеспечивает работу систем безопасности.

В результате, такие системы помощи водителю не только повышают безопасность, но и доставляют больше удовольствия и удобства при вождении.

"Мотоцикл будущего должен быть способным видеть и чувствовать", — говорит Джефф Лирш, глава подразделения двухколесного транспорта Two-Wheeler & Powersports Bosch.

Возможности технологий Bosch для мотоциклов:

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Управление в условиях интенсивного дорожного движения и соблюдения правильного расстояния до транспортного средства впереди требуют значительной концентрации и усилий в течение длительных периодов. ACC регулирует скорость транспортного средства относительно потока движения и поддерживает необходимое безопасное расстояние.

Таким образом можно успешно предотвратить столкновение из-за несоблюдения достаточного дистанции до автомобиля впереди. ACC не только предлагает водителю больше удобств, но ещё позволяет лучше сосредоточиться на дороге, особенно в случае интенсивного плотного движения.

Система предупреждения столкновения

В дорожном движении потеря концентрации даже на мгновение может иметь серьезные последствия. Для снижения риска и последствий, компания Bosch разработала для мотоциклов систему предупреждения о возможном столкновении сзади.

Система активируется в самом начале движения транспортного средства, и оказывает поддержку водителю во всех диапазонах скорости. Если система обнаруживает, что другое транспортное средство находится на опасно близком расстоянии, а водитель не реагирует на ситуацию, она предупреждает мотоциклиста с помощью звукового или светового сигнала.

Выявление слепых зон

Эта система ведет наблюдение во всех направлениях, чтобы помочь мотоциклисту безопасно менять полосы движения. Радарный датчик служит электронным глазом системы распознавания слепых зон, регистрируя объекты в труднодоступных местах. Каждый раз, когда в слепой зоне мотоциклиста появляется транспортное средство, система предупреждает его с помощью светового сигнала, например, в зеркале заднего вида.

Для Bosch, системы помощи управления мотоциклом — еще одна ступенька на пути к воплощению свободного передвижения без вредных выбросов, аварийных ситуаций и лишнего напряжения.