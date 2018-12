В Украине появятся зарядки Tesla Supercharger

Бизнесмен Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что в 2019 году в Украине появятся станции зарядки электрокаров Tesla Supercharger.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китае", - написал он и добавил ссылку на карту.

Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C — Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2018 г.

На карте отмечены места заправки Superchargers. На этой карте также отмечены и две заправки в Украине - на трассе Киев-Львов.

Его спросили о планах по установке заправок в Ирландии. Маск ответил, что скоро можно будет доехать до Киева из Ирландии.

"В следующем году станции Supercharger соединения быть на 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - заявив Маск.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2018 г.

На данный твит отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Tesla comes to Ukraine!

Supercharges first! https://t.co/ErY6JM0zx7 — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) 26 декабря 2018 г.

Ранее Маск представил уникальный скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По его словам, здесь сможет использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.