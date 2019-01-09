Удивительно красивая роспись автомобиля от прирожденных креативщиков (Фото) Супружеская пара превратила свой самый обычный на вид автомобиль Nissan Skyline GTR в настоящее произведение искусства. Идея необычного тюнинга принадлежала супруге, которая по профессии художник. Женщина, намереваясь зарисовать царапины на автомобиле мужа, сделала черным маркером беглые импровизационные наброски, которые называются грифонаж.