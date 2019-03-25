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Самые оригинальные модели спортивных автомобилей

Самые оригинальные модели спортивных автомобилей
12:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Перечисленные спорткары пользовались высокой популярностью, даже несмотря на то, что выпускались ограниченным тиражом.

Составлен топ-5 наиболее популярных спортивных автомобилей. Перечисленные модели являются самыми оригинальными.

В первой тройке оказались JAGUAR XJR15, ZENDER VISION и DAUER 962. Первая модель отличается своей уникальностью, количество таких машин составляет всего 50 единиц.

Второй автомобиль редкий, так как назван из-за произведения в 80-х годах только 6 авто, а третий в свое время был самым быстрым дорожным средством в мире, которое пустили в серийное производство.

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На четвертой позиции расположился COVINI C6 со схожим внешним видом с Tyrell P34 F1. За время производства было собрано всего 8 таких суперкаров. Последний в списке - AIXAM MEGA TRACK. Под капотом у него 12-литровый мотор мощностью 400 лошадиных сил от Mercedes-Benz.

Как сообщалось ранее, топ-5 моделей специализированной бронетехники, без которой не смогли бы обходиться солдаты в зоне боевых действий.

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Автомобили, Авто, Спортивные автомобили.
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