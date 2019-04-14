Поклонникам итальянского спорткара: в продаже появилась самая дешевая модель Ferrari

На торговой площадке Лос-Анджелеса выставлена на продажу довольно редкая, хоть и недорогая модель Ferrari Mondial.

Mondial — это очень редкое среднемоторное купе 80-х годов. Спорткар назвали в честь гоночной модели Ferrari 500 Mondial, получившей титул чемпиона гонки Формулы-1 в 1952 и 1953 годах. Мотор V8 с 5-ступенчатой "механиков", разгонял автомобиль до 100км/ч за 9 секунд, поэтому эта комплектация не получила признания.

По стандартам классических моделей марки, для любого поклонника итальянского спорткара ценник чуть ниже 20 тысяч долларов весьма привлекателен.

При ближайшем рассмотрении выставленного на продажу автомобиля с пробегом почти 72 000 км и изучив техническое описание, можно убедиться, что Ferrari Mondial находится в хорошем техническом состоянии.