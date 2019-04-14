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Поклонникам итальянского спорткара: в продаже появилась самая дешевая модель Ferrari

Поклонникам итальянского спорткара: в продаже появилась самая дешевая модель Ferrari
22:45 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

На торговой площадке Лос-Анджелеса выставлена на продажу довольно редкая, хоть и недорогая модель Ferrari Mondial.

Mondial — это очень редкое среднемоторное купе 80-х годов. Спорткар назвали в честь гоночной модели Ferrari 500 Mondial, получившей титул чемпиона гонки Формулы-1 в 1952 и 1953 годах. Мотор V8 с 5-ступенчатой "механиков", разгонял автомобиль до 100км/ч за 9 секунд, поэтому эта комплектация не получила признания.

По стандартам классических моделей марки, для любого поклонника итальянского спорткара ценник чуть ниже 20 тысяч долларов весьма привлекателен.

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При ближайшем рассмотрении выставленного на продажу автомобиля с пробегом почти 72 000 км и изучив техническое описание, можно убедиться, что Ferrari Mondial находится в хорошем техническом состоянии.

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Ferrari, Автомобиль, Авто, Ferrari Mondial.
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