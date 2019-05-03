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В сети появились фото первого электрического кроссовера Ford

В сети появились фото первого электрического кроссовера Ford
09:15 Пт, 3 Май 2019 Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Электрический кроссовер на базе мускул-кара Ford Mustang компания Ford планирует выпустить в 2020 году.

В Интернете появились рендерные изображения нового электрического кроссовера компании Ford, который сделают на базе мускул-кара Ford Mustang.

Когда смотришь на эти рендерные изображения, почему-то создается впечатление, что этот автомобиль больше похоже на вседоржный универсал, чем на кроссовер. Одновременно с этим в нем четко заметны характерные элементы дизайна "Мустанга" (крупная трапециевидная решётка радиатора, узкие фары, длинный рельефный капот).

У показанного на рендерах автомобиля пятидверный кузов, пластиковый обвес, новые задние фонари. 

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Раньше сообщалось, что он будет называться Mach 1, но многим американским автолюбителям это название не понравилось, и Ford решил подобрать новое.

Покупателям этот кроссовер предложат в двух версиях, в зависимости от ёмкости батареи. Запас хода в базовой комплектации составит 484 км, а в топовой комплектации – 600 км. Не исключено также, что будет ещё и высокопроизводительная версия.

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Автомобили, Ford, Авто, Кроссовер Ford, Электрический кроссовер Ford.
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