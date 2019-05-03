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Toyota показала водородный тягач FCET мощностью 670 л.с

Toyota показала водородный тягач FCET мощностью 670 л.с
22:11 Пт, 3 Май 2019 Телеграф autogeek.com.ua Фото: Твиттер

Компания Toyota представила свой новый водородный тягач FCET, созданный на базе Kenworth T680 Class 8.

Toyota представила еще один водородный тягач FCET грузоподъемностью 36 тонн

Представленная модель является логическим продолжение двух первых водородных грузовиков Toyota, которые начали создавать в 2017 году.

Грузовик FCET был разработан на базе Kenworth T680 Class 8 с электрическим силовым агрегатом Toyota на водородных топливных элементах. Он оснащен двигателем мощностью 670 л.с, максимальный крутящий момент составляет 1800 Н*м.

FCET способен перевозить груз весом до 36 тонн. На одной заправке (50 кг топлива) грузовик способен проезжать 480 км. В Toyota подчеркнули, что это «в два раза больше, чем проезжает среднестатистическая фура в день».

Toyota представила еще один водородный тягач FCET грузоподъемностью 36 тонн

Уже точно известно, что тягач запустят в серию. Первые десять FCET выпустят в рамках соглашения с портами Лос-Анжелеса и Лонг-Бич. И уже в начале лета они начнут доставлять на склады в Южной Калифорнии прибывшие на судах грузы.

Toyota представила еще один водородный тягач FCET грузоподъемностью 36 тонн

Заряжать тягачи можно будет на специальных водородных станциях, который в настоящее время есть уже три. Кроме того, еще две станции строит компания Shell. В Toyotа заверили, что пяти заправок достаточно для бесперебойного передвижения грузовиков по всей Южной Калифорнии.

Стоит отметить, что сейчас в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич работают 16 тысяч грузовиков. Аналитики отмечают, что если все они будут оснащены водородными установками, в регионе на 500 тонн снизится эмиссия двуокиси углерода.

Как ранее сообщалось, Tesla показала, как ее электрический грузовик Semi впервые доставил заказанный автомобиль бренда клиенту.

Напомним, в столице Нидерландов приняли решение запретить въезд авто с дизельными и бензиновыми двигателями в рамках Плана действий по чистому воздуху.

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Toyota, Грузовик, Авто, FCET, Kenworth Truck, Водородный двигатель, Kenworth.
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