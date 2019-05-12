В Украине заметили спорткар Chevrolet Corvette Z06

В Украине замечен новый "заряженный" Chevrolet Corvette Z06, который, судя по всему, только прибыл в Украину.

Снимок был сделан в Одессе. До 100 км/ч он разгоняется всего за 3,2 секунды.

Спорткар Chevrolet Corvette в своей "заряженной" версии легко может составить конкуренцию самым дорогим суперкарам. Он оснащается 6,2-л компрессорным двигателем V8 мощностью 650 л.с. 880 Нм крутящего момента. Какая коробка передач у этого "Корветта" - мы не знаем, но он имеет в базе 7-ступенчатую механику, а в качестве опции с 2015 года доступен 8-ступенчатый "автомат".

До "сотки" автомобиль разгоняется за 3,2 секунды. При этом его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Этот Corvette Z06 имеет в качестве опции высокопроизводительный пакет Z07, состоящий из аэродинамического обвеса, тормозов Brembo, карбонового спойлера, специальных шин и др.

В Украине, кстати, ранее уже видели Chevrolet Corvette Z06. Причем, что интересно, тоже в Одесской области. Судя по всему, в Одессе любят мощные американские спорткары, которые могут соперничать с дорогими суперкарами.