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Копия Chevrolet Silverado: новую модель пикапа оценили в 17 000 долларов

Копия Chevrolet Silverado: новую модель пикапа оценили в 17 000 долларов
21:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Состоялась презентация новой модели Huanghai N7.

Китайская компания SG Automotive официально презентовала новую модель пикапа, обладающую достаточно знакомой внешностью.

Модель именуется Huanghai N7, но по внешнему виду машина полностью ретранслирует форму легендарного американского автомобиля Chevrolet Silverado.

Стоит заметить, что китайские разработчики все же использовали некие уникальные элементы собственной архитектуры, силовую установку и всяческие параметры.

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Помимо выше сказанного, теперь пикап обладает несущей рамой. В движение автомобиль приводится 2,4-литровым бензиновым двигателем, отдачей 218 л.с.

Новинка китайского пикапа Huanghai N7 будет продаваться на местном авторынке по цене около 17 000 долларов.

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Все по теме:

Chevrolet, Авто, Новинки, Новинки авто, Chevrolet Silverado, Китайская компания SG Automotive, Huanghai N7.
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