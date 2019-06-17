Стало известно, что делать если машина вдруг заглохла в воде

Сегодня мы расскажем о том, что делать, если ваша машина вдруг заглохла в воде.

Чаще всего двигатель глохнет в луже из-за того, что намокли воздушные фильтры и свечи зажигания.

Каждый опытный водитель знает, что лучше всего объезжать глубокие лужи, даже если едешь на автомобиле с высоким дорожным просветом. Но не всегда это получается.

Из-за чего авто может заглохнуть в луже

Чаще всего двигатель глохнет в луже из-за того, что намокли воздушные фильтры и свечи зажигания. Неприятно, но не смертельно. Гораздо хуже, если залило подкапотное пространство. В этом случае может случиться гидроудар, а это уже гораздо серьезней.

Что такое гидроудар

Гидроудар – это резкий удар поршня о воду в цилиндре, в результате чего разрушаются шатуны и распределительный вал. Коленчатый вал тоже может пострадать. Вода в камеру сгорания попадает вместе с воздухом через воздушный фильтр.

Что делать

Если ваш автомобиль заглох в луже, то постарайтесь его как можно быстрей вытащить на сухое место. Двигатель заводить не следует. На суше автомобиль должен некоторое время отстояться, прежде чем вы начнете выяснять причину, почему он заглох.

Проверка автомобиля

Вначале проверьте воздушный фильтр. Если он сухой, то займитесь свечами зажигания. Потом проверьте уровень масла в моторе и коробке. Если туда попало воды около 500 мл, то тогда вызывайте эвакуатор. Пусть специалисты автосервиса проверят мотор.

Если при проверке вы ничего серьезно не выявили, то тогда попробуйте завести двигатель.

Как безопасно проезжать лужи

Главное, двигайтесь через воду равномерно на самой низкой передаче. Не замедляйтесь и не ускоряйтесь, ведь в этом случае вода может залить подкапотное пространство.