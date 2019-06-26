Скачать
Среда, 26.06.2019
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Иран не собирается вести переговоры по новой ядерной сделке
Иран не собирается вести переговоры по новой ядерной сделке
Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
Приметы и обряды на 26 июня - День святой Акулины
Приметы и обряды на 26 июня - День святой Акулины

Стали известны характеристики нового KIA Seltos

Стали известны характеристики нового KIA Seltos
08:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Несмотря на то, что новый кроссовер KIA Seltos уже представлен, некоторые детали о нем скрывались до сих пор.

Автомобиль будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.

В частности, неизвестными оставались габариты и характеристики моторов для некоторых двигателей. Их, собственно, и раскрыло индийское подразделение журнала Autocar в свежем материале.

Как и предполагалось, Seltos оказался чуть крупнее Hyundai Creta, превзойдя его по всем параметрам, кроме высоты: 4315 мм (+45 мм) в длину, 1800 мм (+20 мм) в ширину и 1620 мм (-45 мм) в высоту при колесной базе 2610 мм (+10 мм).

Клиренс у них одинаковый — 190 мм. Объем багажника новинки, который тоже был засекречен, составляет 433 литра — почти на 30 литров больше, чем у "Креты".

В Индии Kia Seltos станет предложен с 1.5-литровым бензиновым движком мощностью 115 л.с. (144 Нм), дизелем CRDi подобной мощности и объёма (момент, конечно, более — 250 Нм) и турбованным 1.4 T-GDI, отдача которого оформляет 140 л.с. (242 Нм). 

BMW презентовала концепт беспилотного автомобиля

Все они имеют все шансы быть заказаны в паре с 5-скоростной "ручкой".

Двухпедальные версии также есть: для 115-сильного дизеля учтен 6-скоростной "автомат", для 115-сильного бензинового мотора — 7-скоростная механизированная коробка с 2-мя сцеплениями, для турбованного движка — вариатор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, KIA Seltos, Новые модели автомобилей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов
04 Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
05 Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео посетил Афганистан с необъявленным визитом
Помпео посетил Афганистан
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком
Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь