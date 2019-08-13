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Toyota Supra получила механическую трансмиссию

Toyota Supra получила механическую трансмиссию
11:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Toyota Supra 2020 года — это действительно быстрая машина.

Автопроизводитель официально заявил, что спорткар может разогнаться до 100 км/ч чем за 4,0 секунды, и эта цифра впечатляет, учитывая, что его двигатель развивает 335 л.с. мощности.

Но другой ключевой компонент его впечатляющих динамических характеристик — 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF.

Нравится вам это или нет, но "автомат" способен переключать передачи быстрее, чем любой человек, у которого когда-либо была педаль сцепления, и Toyota неоднократно заявляла, что никакой "механики" не будет. Тем не менее, многие хотят получить удовольствие от вождения в ущерб скорости. 

Вот тут-то в дело и вступает ателье European Auto Group. Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.

Это означает, что трансмиссия должна хорошо подходить к 3,0-литровым рядным шестеркам под капотом, и ателье в Техасе также планирует использовать рычаг переключения передач с откидной ручкой, такой как в Toyota GR Supra Racing Concept.

Такое преобразование может удовлетворить некоторых критиков Supra, но многие по-прежнему расстроены тем, что BMW поставляет двигатель для японцев.

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Фактически, в начале марта появился новый дрифт-автомобиль Supra 2020 года с полностью замененным двигателем Toyota 2JZ, который, конечно же, был оснащен "механикой". Теперь European Auto Group готова заменить автоматическую коробку передач Supra всего за 12 тыс. долларов США.

С момента запуска Supra Toyota подробно рассказала о разработке спортивного автомобиля. Независимо от производителя двигателя или способа, которым мощность передается на задние колеса, нельзя отрицать, что новая Supra является исключительно удивительной машиной, как по прямой, так и на поворотах.

Тем не менее, для тех, кому абсолютно необходима третья педаль, European Auto Group в настоящее время принимает предварительные заказы на дооснащение модели.

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Автомобили, Авто, Toyota Supra, Механическая трансмиссия.
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