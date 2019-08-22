Opel заинтриговал автолюбителей новой неизвестной моделью

Немецкий автопроизводитель недавно объявил о нескольких мировых премьерах на автосалоне во Франкфурте.

Теперь, похоже, что у компании есть что-то особенное, поскольку они выпустили таинственный тизер в Twitter.

Компания держит подробности в секрете, но намекнула, что у модели есть электрифицированная силовая установка, поскольку они сказали: "Мы все еще должны скрывать наш секрет электрификации".

Это не так уж и много, но автомобиль, кажется, представляет собой концепцию, поскольку он имеет уникальные шины желтого цвета. Это относительно незначительная деталь, но они напоминают красные шины, используемые в концепте Opel GT, который дебютировал на автосалоне в Женеве в 2016 году.

Тем не менее, мы можем исключить эту модель, так как в ней использовался 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который производил 143 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

What if there was a blank page in motorsport history? #OpelMotorsport is about to rewrite the book. What do you think it is? #IAA19 pic.twitter.com/BfkeKc994c — Opel (@Opel) August 22, 2019

Цветные шины также напоминают более свежую концепцию GT X Experimental, которая была представлена в прошлом году. В то время компания заявила, что электрический кроссовер показал "предварительное видение того, какими будут автомобили Opel в середине 2020-х годов".

Компания не выпустила подробную информацию, но подтвердила, что концепция имеет литий-ионный аккумулятор на 50 кВт/ч и технологию индуктивной зарядки. GT X также получил полуавтономную систему вождения 3-го уровня.

Учитывая сходство с GT и GT X, вполне возможно, что модель является еще одной концепцией GT.