Opel заинтриговал автолюбителей новой неизвестной моделью

Теперь, похоже, что у компании есть что-то особенное, поскольку они выпустили таинственный тизер в Twitter.

Компания держит подробности в секрете, но намекнула, что у модели есть электрифицированная силовая установка, поскольку они сказали: "Мы все еще должны скрывать наш секрет электрификации".

Это не так уж и много, но автомобиль, кажется, представляет собой концепцию, поскольку он имеет уникальные шины желтого цвета. Это относительно незначительная деталь, но они напоминают красные шины, используемые в концепте Opel GT, который дебютировал на автосалоне в Женеве в 2016 году.

Тем не менее, мы можем исключить эту модель, так как в ней использовался 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который производил 143 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

What if there was a blank page in motorsport history? #OpelMotorsport is about to rewrite the book. What do you think it is? #IAA19 pic.twitter.com/BfkeKc994c

— Opel (@Opel) August 22, 2019