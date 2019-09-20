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Lexus представил спортивную яхту класса люкс

Lexus представил спортивную яхту класса люкс
17:45 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

Официальный спуск яхты Lexus LY 650 на воду состоялся в Бока-Ратоне, небольшом курортном городке на юго-восточном побережье штата Флорида.

Компания Lexus завершила строительство 19.96-метровой серийной яхты класса люкс LY 650. В разработке судна принимала участие итальянская студия дизайна яхт Nuvolari Lenard и специалисты базирующейся в Висконсине американской верфи Marquis Yachts. Последним доверили воплощение проекта в жизнь.

Основой для создания Lexus LY 650 стал концепт под названием Sport Yacht, представленный в январе 2017 года на специальном мероприятии Lexus в Майами. Это первое серийное воплощение судна в фирменном дизайне L-fitnesse.

Композитный корпус яхты длиной 19.96 и шириной 5.72 метров изготовлен из усиленного стекло- и углеволокном полимера, более прочного и легкого, чем обычный стеклопластик. В движение судно приводит пара 12.8-литровых безвальных двигателей Volvo Penta IPS, развивающих 1050, 1250 или 1350 л.с. каждый.

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Яхта оборудована тремя каютами на шесть спальных мест, каждая с отдельной ванной комнатой. В отсеке на палубе установлены два капитанских кресла и два дивана. Для питьевой воды предусмотрена емкость на 852 литра, объем топливного бака 4 012 литров.

Различными электронными системами яхты можно управлять с помощью смартфона, например, включать освещение и систему кондиционирования. За доплату установят аудиосистему Mark Levinson с объемным звучанием.

С 30 октября по 3 ноября 2019 года яхта Lexus LY 650 появится на международной выставке яхт в Форт-Лодердейле во Флориде. Тогда же начнутся продажи. Стоимость судна не озвучивается.

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Автомобиль, Яхта, Lexus, Новинки, Lexus LY 650.
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