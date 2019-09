Lexus представил спортивную яхту класса люкс

Компания Lexus завершила строительство 19.96-метровой серийной яхты класса люкс LY 650. В разработке судна принимала участие итальянская студия дизайна яхт Nuvolari Lenard и специалисты базирующейся в Висконсине американской верфи Marquis Yachts. Последним доверили воплощение проекта в жизнь.

Основой для создания Lexus LY 650 стал концепт под названием Sport Yacht, представленный в январе 2017 года на специальном мероприятии Lexus в Майами. Это первое серийное воплощение судна в фирменном дизайне L-fitnesse.

Композитный корпус яхты длиной 19.96 и шириной 5.72 метров изготовлен из усиленного стекло- и углеволокном полимера, более прочного и легкого, чем обычный стеклопластик. В движение судно приводит пара 12.8-литровых безвальных двигателей Volvo Penta IPS, развивающих 1050, 1250 или 1350 л.с. каждый.

Lexus just unveiled its first-ever luxury yacht, a sleek watercraft that'll cost about $3.6 million. Here's a closer look.https://t.co/2RXvqTpGvd pic.twitter.com/oaZAjINwUb

