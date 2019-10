Ducati презентовала спортбайк Panigale V2

Он был слегка модифицирован и стал выдавать 155 лошадиных сил и 103 Нм крутящего момента. Более того, шасси тоже было изменено. Кажется, будто всё было сделано для того, чтобы Ducati Panigale V2 2020 сделать более похожим на Panigale V4.

Начиная со следующего года, Panigale V2 будет оснащаться консольным маятником - это делает его максимально схожим со своей старшей моделью.

Некоторые сходятся во мнении, что данная новинка создана для тех, кому не хватает денежных средств на Panigale V4, однако это совсем не так. V2 - это совершенно другой класс, ориентированный на классических пользователей мотоциклов, то есть тех, кто пользуется мотоциклом в городе и выезжает на гоночный трек лишь изредка, либо не выезжает вовсе.

New Panigale V2: The Red Essence

The twin-cylinder Panigale has a completely new look, sophisticated electronics, safer sports performance while making road riding more enjoyable and user-friendly than ever: https://t.co/PWD5HNlHvT#TheRedEssence #PanigaleV2 #Ducati2020 pic.twitter.com/8NIxIslz8V

—(@DucatiMotor) 23 октября 2019 г.