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Ducati презентовала спортбайк Panigale V2

Ducati презентовала спортбайк Panigale V2
20:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

У нового спортбайка тот же мотор, что и у 959 - 955-кубовый L-Twin Superquadro.

Он был слегка модифицирован и стал выдавать 155 лошадиных сил и 103 Нм крутящего момента. Более того, шасси тоже было изменено. Кажется, будто всё было сделано для того, чтобы Ducati Panigale V2 2020 сделать более похожим на Panigale V4.

Начиная со следующего года, Panigale V2 будет оснащаться консольным маятником - это делает его максимально схожим со своей старшей моделью. 

Некоторые сходятся во мнении, что данная новинка создана для тех, кому не хватает денежных средств на Panigale V4, однако это совсем не так. V2 - это совершенно другой класс, ориентированный на классических пользователей мотоциклов, то есть тех, кто пользуется мотоциклом в городе и выезжает на гоночный трек лишь изредка, либо не выезжает вовсе.

Приятным изменением считается масса мотоцикла - 153 килограмма (снаряженная - 176 кг). Более того, спортбайк оснащается отличной электроникой.

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Например, он получил систему IMU, трэкшн-контроль (DTC EVO 2), угловой АБС, квикшифтер с блиппером и настраиваемое торможение двигателем и множество других полезных систем.

Говоря о дизайне, можно выразиться так: Небольшой Panigale, который завернули в большую обёртку. За спортбайк просят от 18 тысяч евро.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Мотоцикл, Ducati, Электромотоцикл, Спортбайк, Клаудио Доменикали.
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