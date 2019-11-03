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Jaguar C-X75 "Агента 007" выставлен на аукцион

Jaguar C-X75 "Агента 007" выставлен на аукцион
15:23 Сегодня Телеграф autonews.autoua.net Фото: Twitter

Аукционный дом Sotheby’s выставит на продажу спорткупе Jaguar C-X75, "сыгравшее" роль автомобиля злодея в фильме "Спектр".

Ярко-оранжевое купе Jaguar C-X75 - одна из четырех "двухдверок", построенных специально для съемок автомобильных трюков в одной из ключевых сцен фильма "Спектр" фирмой Williams Advanced Engineering. Уникальное купе планируют продать за 620-900 тысяч фунтов стерлингов. Торги состоятся 30 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Примечательно, что восемь лет назад в компании Jaguar заявляли, что мелкосерийный C-X75 будет стоить от 700 до 900 тысяч фунтов стерлингов.

Концепт Jaguar C-X75 автопроизводитель показал в 2010 году на автосалоне в Париже. Двухдверку оснастили четырьмя электромоторами и тяговой батареей, которую подпитывали две газовые микротурбины. Совокупная отдача гибридной силовой установки составляла 779 л.с. С места до 100 км/ч суперкар разгонялся за 3.4 секунды и развивал 330 км/ч максимальной скорости.

В мае 2011 года руководство компании Jaguar приняло решение о выпуске 250 дорожных машин. Довести "двухдверку" до серии должны были специалисты Jaguar SVO и Williams Advanced Engineering. Купе оснастили двумя электромоторами и 500-сильным бензиновым четырехцилиндровым турбомотор объемом 1.6 литра. Помимо первого концепта, было построено пять ходовых прототипов.

В 2014 году продюсеры "Спектра" заказали у Williams Advanced Engineering постройку шести суперкаров: двух "стандартных" и четырех для сцен погони. Выставленное на продажу купе - первый из четырех трюковых суперкаров, который использовался для съемки крупных планов. Управлял автомобилем водитель-каскадер, сидящий на крыше "двухдверки", где было установлено второе водительское место. По окончании съемок "двухдверке" полностью перебрали двигатель. В 2015 году спорткупе появилось на Гран-при Мексики, а в мае 2016 года было продано нынешнему владельцу.

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Купе оснащено мотором V8 от F-Type, совмещенным с шестиступенчатой коробкой Ricardo, установленной по схеме transaxle, задним дифференциалом повышенного трения, подрулевым переключателем трансмиссии и гидравлическим ручным тормозом для дрифта.

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Автомобиль, Джеймс Бонд, Авто, Новинки, Jaguar C-X75.
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