Jaguar C-X75 "Агента 007" выставлен на аукцион

Ярко-оранжевое купе Jaguar C-X75 - одна из четырех "двухдверок", построенных специально для съемок автомобильных трюков в одной из ключевых сцен фильма "Спектр" фирмой Williams Advanced Engineering. Уникальное купе планируют продать за 620-900 тысяч фунтов стерлингов. Торги состоятся 30 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Примечательно, что восемь лет назад в компании Jaguar заявляли, что мелкосерийный C-X75 будет стоить от 700 до 900 тысяч фунтов стерлингов.

Концепт Jaguar C-X75 автопроизводитель показал в 2010 году на автосалоне в Париже. Двухдверку оснастили четырьмя электромоторами и тяговой батареей, которую подпитывали две газовые микротурбины. Совокупная отдача гибридной силовой установки составляла 779 л.с. С места до 100 км/ч суперкар разгонялся за 3.4 секунды и развивал 330 км/ч максимальной скорости.

В мае 2011 года руководство компании Jaguar приняло решение о выпуске 250 дорожных машин. Довести "двухдверку" до серии должны были специалисты Jaguar SVO и Williams Advanced Engineering. Купе оснастили двумя электромоторами и 500-сильным бензиновым четырехцилиндровым турбомотор объемом 1.6 литра. Помимо первого концепта, было построено пять ходовых прототипов.

Jaguar C-X75 James Bond movie car is going up for auction: https://t.co/3XJpOyEYwW pic.twitter.com/Uku9ncNDdz

