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Jeep презентует новый внедорожник в 2022 году

Jeep презентует новый внедорожник в 2022 году
19:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Не так давно итало-американский автопроизводитель пополнил свою линейку пикапом и кроссоверами, однако ей не хватает трёхрядного внедорожника.

FCA исправит это, воскресив наименования Wagoneer и Grand Wagoneer для двух своих автомобилей.

В Сети интернет уже опубликованы первые изображения будущих моделей, которые должны поступить в продажу уже в 2022 году. Известно, что новинки будут производиться на предприятии в Мичигане.

Ранее появлялись фотографии тестовых мулов, которые служат для тестов нового Wagoneer. На некоторых снимках заметна задняя независимая подвеска. Получается, что задний ведущий мост Ram был заменён ею - это предоставит больше места для пассажиров третьего ряда в салоне.

Представления экспертов о внешнем виде будущего трёхрядного внедорожника опираются на концепткар Jeep Yuntu, представленный пару лет назад на автосалоне в Шанхае.

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В конце концов концепция превратилась в серийную версию Grand Commander — семиместного кроссовера, который будет продаваться только на китайском рынке. Тем не менее, многие элементы дизайна Yuntu могут повлиять на стиль внедорожника Jeep Wagoneer.

Ожидается, что силовая установка будет позаимствована у Ram 1500. Однако, судя по дорожной карте FCA, обе новинки должны получить гибридные агрегаты.

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Автомобиль, Авто, Jeep, Новинки, Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer.
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