Jeep презентует новый внедорожник в 2022 году

FCA исправит это, воскресив наименования Wagoneer и Grand Wagoneer для двух своих автомобилей.

В Сети интернет уже опубликованы первые изображения будущих моделей, которые должны поступить в продажу уже в 2022 году. Известно, что новинки будут производиться на предприятии в Мичигане.

Ранее появлялись фотографии тестовых мулов, которые служат для тестов нового Wagoneer. На некоторых снимках заметна задняя независимая подвеска. Получается, что задний ведущий мост Ram был заменён ею - это предоставит больше места для пассажиров третьего ряда в салоне.

Представления экспертов о внешнем виде будущего трёхрядного внедорожника опираются на концепткар Jeep Yuntu, представленный пару лет назад на автосалоне в Шанхае.

