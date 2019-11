Маск похвастался количеством заказов на Tesla Cybertruck

Tesla уже получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась в минувший четверг.

Об этом гендиректор Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

Маск также отметил, что большинство заказов (42%) поступило на версию автомобиля с двумя моторами. Немного меньше (41%) выбрали вариант с тремя моторами и 17% - с одним.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019