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Не похоже на что-либо: представлено оригинальное купе Mazda RX-7 (Фото)

Не похоже на что-либо: представлено оригинальное купе Mazda RX-7 (Фото)
21:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

В Японии обнаружили оригинальное купе Mazda RX-7.

Неординарность этого экземпляра заключается в роторно-поршневом моторе, который превратился в шутинг-брейк благодаря тюнингу.

Как дополнение к комплексу расширителей кузова, аэродинамическому обвесу и внушительным задним колесам, авто имеет пластиковый колпак и стекла в задней части, которые и превращают его в шутинг-брейк.

Оказалось, что эту оригинальную деталь ранее выпускало одно из тюнинговых ателье в Стране Восходящего солнца.

Колпак предусматривался специально для вышеуказанной модели. Сколько было выпущено таких деталей, неизвестно, сейчас они уже не выпускаются.

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Однако их можно найти на вторичке и приобрести в среднем за 1,2 тысячи долларов.

Напомним, что с момента запуска конструктора Lego в 1962 году автомобильная серия играла центральную роль в сердцах и умах миллионов детей во всем мире. "Я надеюсь, что дети будут заинтересованы в проектировании и производстве, собирая эту модель счастливо и весело играя с ней. Инженеры потратили несколько лет на создание автомобиля.

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Япония, Автомобиль, Авто, Новинки, Купе, Mazda RX-7.
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