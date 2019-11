Не похоже на что-либо: представлено оригинальное купе Mazda RX-7 (Фото)

Неординарность этого экземпляра заключается в роторно-поршневом моторе, который превратился в шутинг-брейк благодаря тюнингу.

Как дополнение к комплексу расширителей кузова, аэродинамическому обвесу и внушительным задним колесам, авто имеет пластиковый колпак и стекла в задней части, которые и превращают его в шутинг-брейк.

Оказалось, что эту оригинальную деталь ранее выпускало одно из тюнинговых ателье в Стране Восходящего солнца.

Колпак предусматривался специально для вышеуказанной модели. Сколько было выпущено таких деталей, неизвестно, сейчас они уже не выпускаются.

Check Out This Modified Mazda RX-7 Wagon By Greddy - Pictures #roadandtrack https://t.co/LP3gj1F9gf pic.twitter.com/4JQ0dvtRmz

— (@jeffjthompson) 25 ноября 2019 г.