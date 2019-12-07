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BMW M4: в сеть "слили" первые снимки нового автомобиля (Фото)

BMW M4: в сеть "слили" первые снимки нового автомобиля (Фото)
11:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Шпионские фотографии BMW M4 следующего поколения показывают признаки того, что, по слухам, может быть массивной передней решеткой радиатора.

Сообщалось, что в новом поколении M4 будет использоваться 3,0-литровый рядный шестимоторный двигатель с турбонаддувом, который установлен в X3 M и X4 M, и будет развивать мощность до 500 лошадиных сил.

На автосалоне во Франкфурте-на-Майне в 2019 году BMW продемонстрировала нам концепт.

Если вы видели размер решетки нынешнего поколения 7-й серии и X7, вы знаете, что BMW не боится сорвать свою историческую решетку на серийных автомобилях. Из этих шпионских фотографий 204 M4 видно, что у следующего поколения 4-й серии будет большая решетка.

Также говорилось, что M3 и M4 следующего поколения будут оснащаться тем же 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, установленным в X3 M и X4 M, которые разгонялись до 100 км\ч за 3,3 секунды.

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M3, как ожидается, дебютирует в ближайшие несколько месяцев, прежде чем поступит в продажу где-то в 2020 году как модель 2021 года.

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Автомобиль, BMW, Авто, BMW М4.
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