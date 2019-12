BMW M4: в сеть "слили" первые снимки нового автомобиля (Фото)

Сообщалось, что в новом поколении M4 будет использоваться 3,0-литровый рядный шестимоторный двигатель с турбонаддувом, который установлен в X3 M и X4 M, и будет развивать мощность до 500 лошадиных сил.

На автосалоне во Франкфурте-на-Майне в 2019 году BMW продемонстрировала нам концепт.

Если вы видели размер решетки нынешнего поколения 7-й серии и X7, вы знаете, что BMW не боится сорвать свою историческую решетку на серийных автомобилях. Из этих шпионских фотографий 204 M4 видно, что у следующего поколения 4-й серии будет большая решетка.

2021 BMW M4 Coupe spied for the first time hiding its big grille https://t.co/dsiPOL3C2U pic.twitter.com/RJMZ76o3Ul

