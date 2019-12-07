Электрокроссовер Nissan Ariya: когда старт продаж, цена и характеристики (Фото)

На автошоу в Токио Nissan показал эволюцию своего концепта кроссовера iMx, который трансформировался в другой концепт Ariya, но уже значительно ближе к серийной

Паркетник имеет купеобразный силуэт, получил традиционные двери вместо распашных, более простую переднюю часть. По своим размерам кроссовер очень напоминает нынешний X-Trail.

В салоне более простые мониторы и традиционный руль. Ariya имеет по одному электромотору на ось. По неофициальной информации, они имеют мощность 435 сил, а батарея обеспечивает запас хода 600 километров.

Водителю будет помогать система автономной езды ProPilot 2.0, которая также позволяет водителю парковать авто с помощью смартфона.

Другой новинкой Nissan стал электрический концепт под названием Nissan IMk. Это кей-кар, то есть особый класс малогабаритных японских машин. У него панель приборов с голографическим дисплеем концепт также имеет систему ProPilot 2.0. и может выступать в роли батареи для дома. Подробные характеристики электрокара объявят позже.