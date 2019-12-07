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Суббота, 07.12.2019
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Электрокроссовер Nissan Ariya: когда старт продаж, цена и характеристики (Фото)

Электрокроссовер Nissan Ariya: когда старт продаж, цена и характеристики (Фото)
20:19 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

На автошоу в Токио Nissan показал эволюцию своего концепта кроссовера iMx, который трансформировался в другой концепт Ariya, но уже значительно ближе к серийной

Паркетник имеет купеобразный силуэт, получил традиционные двери вместо распашных, более простую переднюю часть. По своим размерам кроссовер очень напоминает нынешний X-Trail.

В салоне более простые мониторы и традиционный руль. Ariya имеет по одному электромотору на ось. По неофициальной информации, они имеют мощность 435 сил, а батарея обеспечивает запас хода 600 километров.

Водителю будет помогать система автономной езды ProPilot 2.0, которая также позволяет водителю парковать авто с помощью смартфона.

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Другой новинкой Nissan стал электрический концепт под названием Nissan IMk. Это кей-кар, то есть особый класс малогабаритных японских машин. У него панель приборов с голографическим дисплеем концепт также имеет систему ProPilot 2.0. и может выступать в роли батареи для дома. Подробные характеристики электрокара объявят позже.

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Автомобиль, Nissan, Авто, Кроссовер, Новинки, Автоновинки, Nissan Ariya Concept.
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