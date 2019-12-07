Электрокроссовер Nissan Ariya: когда старт продаж, цена и характеристики (Фото)

Паркетник имеет купеобразный силуэт, получил традиционные двери вместо распашных, более простую переднюю часть. По своим размерам кроссовер очень напоминает нынешний X-Trail.
В салоне более простые мониторы и традиционный руль. Ariya имеет по одному электромотору на ось. По неофициальной информации, они имеют мощность 435 сил, а батарея обеспечивает запас хода 600 километров.
Водителю будет помогать система автономной езды ProPilot 2.0, которая также позволяет водителю парковать авто с помощью смартфона.
The Nissan #Ariya Concept is hereFusing #Nissan’s new design philosophy, Timeless Japanese Futurism, with Nissan #IntelligentMobility, the Ariya Concept is the future of electrification Check it out at #TokyoMotorShow #TMS2019 https://t.co/Ig7ZQMIEyu pic.twitter.com/uUgBjZqU88
— (@NissanMotor) 25 октября 2019 г.
Другой новинкой Nissan стал электрический концепт под названием Nissan IMk. Это кей-кар, то есть особый класс малогабаритных японских машин. У него панель приборов с голографическим дисплеем концепт также имеет систему ProPilot 2.0. и может выступать в роли батареи для дома. Подробные характеристики электрокара объявят позже.