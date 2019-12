Электрокроссовер Nissan Ariya: когда старт продаж, цена и характеристики (Фото)

Паркетник имеет купеобразный силуэт, получил традиционные двери вместо распашных, более простую переднюю часть. По своим размерам кроссовер очень напоминает нынешний X-Trail.

В салоне более простые мониторы и традиционный руль. Ariya имеет по одному электромотору на ось. По неофициальной информации, они имеют мощность 435 сил, а батарея обеспечивает запас хода 600 километров.

Водителю будет помогать система автономной езды ProPilot 2.0, которая также позволяет водителю парковать авто с помощью смартфона.

The Nissan #Ariya Concept is hereFusing #Nissan’s new design philosophy, Timeless Japanese Futurism, with Nissan #IntelligentMobility, the Ariya Concept is the future of electrification Check it out at #TokyoMotorShow #TMS2019 https://t.co/Ig7ZQMIEyu pic.twitter.com/uUgBjZqU88

— (@NissanMotor) 25 октября 2019 г.