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Компания Volkswagen выпустит сразу четыре новых внедорожника

Компания Volkswagen выпустит сразу четыре новых внедорожника
17:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

На индийском рынке появится четыре новинки немецкого бренда в ближайшие два года.

Все четыре кроссовера Volkswagen будут представлены в Нью-Дели на автосалоне в начале 2020 года.

При этом Volkswagen не собирается отказываться от каких-либо своих существующих моделей и будет продолжать продавать Polo, Vento, Tiguan и другие.

"Группа Volkswagen планировала инвестировать около 8000 крор (1,1 млрд. Долл. США) в 2018 году до 2022 года для своей группы, и запуск новых моделей станет частью общих инвестиций в Индию, включая исследования и разработки. центр в Пуне", - сказал директор Volkswagen Passenger Cars India Штеффен Кнапп.

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Помимо запуска новых внедорожников, инвестиции Volkswagen в Индию будут значительно расширяться. В настоящее время на заводе работают 650 инженеров, но после число превысит 5 000 работников.

Также компания запустит официальный сайт.

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Автомобиль, Внедорожник, Volkswagen, Авто, Кроссовер.
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