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Самый бюджетный кроссовер компании Kia обзавелся новым именем

Самый бюджетный кроссовер компании Kia обзавелся новым именем
22:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания регистрирует новую торговую марку Sonet – предположительно, именно так назовут будущую новинку.

Косвенным доказательством намерений Kia вывести на ряд рынков новый небольшой вседорожник служат патентные заявки, которые фирма подала сразу в нескольких странах.

Новое имя соответствует некоему корпоративному стандарту, который принят в Kia – именовать свои вседорожники словами, начинающимися с буквы S (Soul, Seltos, Sportage, Sorento и так далее). Вероятнее всего, Kia Sonet станет соплатформенником уже рассекреченного Hyundai Venue.

Между тем, ожидается, что Sonet будет позиционироваться как более эмоциональный и яркий продукт, ориентированный на активную молодежь. Предположительно он получит множество двуцветных вариантов окраски кузова, широкий спектр возможностей персонализации и целый ряд мультимедийных решений, включая набор онлайн-сервисов.

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А вот моторная гамма двух вседорожников, скорее всего, будет идентичной. Соответственно, Kia Sonet снабдят либо 120-сильным литровым турбомотором в паре с роботом, либо 1,6-литровым атмосферником с механикой или вариатором (полного привода новинке, скорее всего, не видать). В линейке Kia новинка займет место на ступень ниже Seltos, а продавать ее якобы планируется в тех странах, где не представлен Kia Stonic. Концептуальный прототип фирма может показать в начале следующего года, а начать продажи серийной версии – к его концу.

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Авто, Кроссовер, Kia, Наименование, Hyundai Venue, Sonet.
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