Автомобили Lexus получили уникальную противоугонную маркировку

Особый противоугонный идентификатор сделает практически бессмысленной подделку угонщиками VIN-номера авто.

Японская марка установила на свои модели инновационный комплекс для защиты от угона.

Как сообщают представители компании Lexus, на автомобилях марки устанавливается особая противоугонная маркировка, которая призвана снизить интерес угонщиков и обеспечить дополнительные возможности для проверки чистоты истории машины.

Чтобы сделать процедуру подделывания VIN-номера практически бессмысленной, на множество элементов авто наносится уникальный противоугонный идентификатор – L-Mark, который содержит PIN-код, привязанный к VIN-номеру. Данный комплект выполнен в виде микроточек диаметром 1 мм, которые невозможно определить глазом, но информацию с них можно считать при снятии и многократном увеличении.

Метки наносятся на ряд деталей: педали, дверные петли, направляющие сидений, в моторном отсеке на кожухи и патрубки. Всего на автомобили насчитывает до 10 тысяч таких элементов. В результате даже при подделывании VIN-номера или замены некоторых деталей, автомобиль по-прежнему можно идентифицировать правоохранительными органами во время процедуры постановки на учет или проверке.

Покупателю нового автомобиля Lexus будет выдавать сертификат Уникального противоугонного идентификатора, в котором содержится PIN-код автомобиля, позволяющий проверить подлинность идентификаторов. Кроме того таблички с VIN-номером выполнены с применением особой технологии, что также дополнительно защищает автомобиль от попытки подделать номер.