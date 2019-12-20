Скачать
Пятница, 20.12.2019
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Красюк обратился к фанатам Усика
Красюк обратился к фанатам Усика
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря

Автомобили Lexus получили уникальную противоугонную маркировку

Автомобили Lexus получили уникальную противоугонную маркировку
09:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Особый противоугонный идентификатор сделает практически бессмысленной подделку угонщиками VIN-номера авто.

Японская марка установила на свои модели инновационный комплекс для защиты от угона. 

Как сообщают представители компании Lexus, на автомобилях марки устанавливается особая противоугонная маркировка, которая призвана снизить интерес угонщиков и обеспечить дополнительные возможности для проверки чистоты истории машины. 

Чтобы сделать процедуру подделывания VIN-номера практически бессмысленной, на множество элементов авто наносится уникальный противоугонный идентификатор – L-Mark, который содержит PIN-код, привязанный к VIN-номеру. Данный комплект выполнен в виде микроточек диаметром 1 мм, которые невозможно определить глазом, но информацию с них можно считать при снятии и многократном увеличении. 

Самый бюджетный кроссовер компании Kia обзавелся новым именем

Метки наносятся на ряд деталей: педали, дверные петли, направляющие сидений, в моторном отсеке на кожухи и патрубки. Всего на автомобили насчитывает до 10 тысяч таких элементов. В результате даже при подделывании VIN-номера или замены некоторых деталей, автомобиль по-прежнему можно идентифицировать правоохранительными органами во время процедуры постановки на учет или проверке.

Покупателю нового автомобиля Lexus будет выдавать сертификат Уникального противоугонного идентификатора, в котором содержится PIN-код автомобиля, позволяющий проверить подлинность идентификаторов. Кроме того таблички с VIN-номером выполнены с применением особой технологии, что также дополнительно защищает автомобиль от попытки подделать номер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Автомобили Lexus, Маркировка авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
02 Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
03 Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
04 Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
05 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Кабмин запретил игорный бизнес под видом &quot;лотерей&quot;
Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"
На Донбассе почти &quot;тишина&quot;: за сутки один вражеский обстрел
На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь